外送專法過關！平台示警：5萬人恐失業？網哀嚎：以後只能自己出門買

生活中心／唐家興報導

外送費又要漲了？外送專法三讀通過，平台示警：運費恐飆升，三成外送員恐飯碗不保！

立法院三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，這場攸關全台 15 萬名外送員生計與千萬消費者錢包的法規變革，正悄悄拉開台灣外送市場轉型的序幕。在年交易額破千億的規模下，新法雖然為勞權撐起保護傘，卻也讓「外送費漲價」與「失業潮」的隱憂籠罩在城市的大街小巷。

【外送專法正式上路：保障與代價的平衡木】

這部剛出爐的《外送員權益保障及外送平台管理法》（簡稱外送專法），核心精神在於落實產業的公平與健康。法案明文規定了外送員的「基本報酬」每單不得低於 45 元，並保障了「離線權」與「禁止強迫接單」，更重要的是取消了過去讓外送員變相減薪的「疊單機制」，要求單單計價。

對於長期在日曬雨淋中奔波的外送員來說，這是一份遲來的法律保障；然而，對於追求利潤的平台業者而言，這些保障措施等同於直接拉高了經營成本。

【萬物皆漲的焦慮：外送費恐成點餐「不能說的痛」】

「原本 150 元的午餐，加了外送費與服務費就破 200 元，真的點不下去！」這不僅是消費者的心聲，更是數據背後的警訊。平台業者預警，若為了吸收成本將運費上調 5%，恐導致產值蒸發 460 億元。

對許多上班族或獨自用餐的民眾來說，外送服務已從「便利」變成了「奢侈」。當運費甚至佔了餐費的三分之一時，新法上路後的費用漲價，極大可能讓外送服務從大眾日常轉向小眾市場，甚至引發連鎖反應，讓合作店家的餐點定價也跟著波動。

【隱藏在法規背後的寒冬：五萬外送員面臨失業？】

最令人感傷的，或許是那些靠著外送支撐生計的家庭。根據數位平台經濟協會的評估，一旦市場因漲價而萎縮，年訂單量預計將減少 1.45 億筆。這意味著在現有的 15 萬名外送員中，可能會有高達5 萬多人被迫失去這份工作。

當演算法不再能無限制地壓低成本，外送員雖然贏得了尊嚴與保障，卻可能輸掉了訂單與機會。這場法規變革，究竟是讓產業步入正軌的良藥，還是引發市場寒冬的導火線？在半年後的正式施行日前，所有利害關係人都在等待答案。

