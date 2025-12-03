外送專法還沒上路 店家、外送員憂「被犧牲」剉咧等

外送專法送審在即，本刊接獲外送員爆料，有業者推送一份「專法情境」問卷，憂心準時薪制恐讓訂單減少。圖為示意圖，非相關當事人。（本刊資料照）

外送專法進入立院倒數，市場已感受寒意。今（3日）有外送員爆料，Uber Eats悄悄推送一份「專法情境」問卷，題目直指「若成本上升、訂單減少，平台是否會縮減服務或撤出部分地區」，讓不少全職外送員心驚。問卷內容隨即在社群流傳，合作餐廳業者看到題目後，同樣讀出不安，擔心自己所在區域會成為未來首波「被精簡」的對象。

店家沒收到問券，明天換我們？

一名北部連鎖餐飲主管表示，他是收到外送員轉傳的截圖才知道這份調查，「平台雖然沒有直接問店家，但題目寫得很白，『如果成本上升、訂單變少，是否會重新評估各地區的服務可行性』，店家或外送員看了怎麼可能不緊張？」他指出，以前平台只談抽成、活動，很少把「縮減服務或撤出某些地區」寫進問卷。南部一間小店老闆則說，他所在商圈本來訂單就不多，「如果專法真的讓成本大漲，平台一定會先從我們這種低密度區開始調整。外送業績一掉，不是縮編人力，就是乾脆關店。」在許多餐飲業者眼中，專法本是為外送員基本保障補上制度缺口，卻可能在實務上變成加速市場「分級」的催化劑：蛋黃區繼續便利，蛋白區或偏鄉反而先被放生。

一分外送專法問卷調查，卻引發外送員與店家憂心。（讀者提供）

全職外送員跑得多得陪吃大鍋飯？

除了店家憂心撤點，全職外送員對專法「把報酬變成準時薪制」的疑慮也愈來愈大。平台宣稱外送員平均時薪約270元，勞動部專法版本則設定外送期間時薪下限為最低工資1.25倍，明年估算約245元。一般民眾不解，為何保障245元會讓平均270元的平台撐不住？雙北全職外送員阿哲（化名）告訴本刊，關鍵不是數字比較，而是工作型態：「外送員本來就多勞多得，有人一小時200元出頭，有人可以跑到300元多，整體其實是M型分布。」他解釋，平均270是把「跑很多的人」和「偶爾上線的人」一起算。「如果法律要求平台保證每個人都有245元，平台一定會想辦法『拉高底部、壓低頭部』。」阿哲說，現行制度下，外送員靠餐期加碼、雨天加給、趟獎，才有機會衝到270、300元甚至以上。「如果這些獎金全部被塞進『最低時薪』裡面，平台會先砍掉的就是獎金，最後大家都黏在差不多的數字。」另一名外送員形容：「現在是跑得多的人多賺；未來如果變成『不管你怎麼跑，最後大家都差不多』，那就是真正的大鍋飯。」不少全職外送員擔心，專法若只看「平均時薪」，最後受傷的會是本來仰賴外送維生、願意長時間上線的人。

外送價格管制誰受傷？

數位平台經濟協會理事郭昕宜坦言，專法一旦通過，「對所有業者來說，營運模式一定會被迫改變。」她表示，外送平台夾在多方期待之間：社會對外送員保障的要求，以及餐飲業者和消費者對價格與服務的高度敏感。「在法律畫出底線之後，業者勢必會調整報酬結構、服務區範圍與促銷策略。」她提醒，任何調整都必須建立在「還能維持市場健康發展」的前提。協會關心這次專法不只是單一產業修法，而是一次「如何在保障與市場之間找平衡」的壓力測試，「如果用太粗糙的價格管制處理，很可能換來的是訂單萎縮、服務區域收縮，最後四方一起受傷。」

外送市場的未來怎麼辦？

從餐廳擔心被列入「精簡名單」、全職外送員憂心「多勞多得被法律打平」，到產業內部承認「勢必得調整營運模式」，外送專法雖還在立法院攻防，卻已實際牽動產業每一個齒輪。接下來，立法者如何在保障外送員基本權益與維持產業可行性之間找到平衡，避免把外送工作硬生生改造成「看起來公平、實際上沒有工作」的大鍋飯制度，不只關係十多萬外送員的生計，也將決定整個外送市場的未來。

