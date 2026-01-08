外送專法重大影響曝！醫預言恐三敗俱傷：兼差外送員失業、外送費漲

外送專法6日三讀通過，規定外送員時薪不得低於最低工資的1.25倍。（郭吉銓攝）

立法院6日三讀通過《外送專法》，明確規定外送員完成每筆訂單的報酬，換算時薪不得低於最低工資的1.25倍，且設有最低保障金額45元。對此，時常評論時事的醫師沈政男認為，外送員專法施行以後，很可能讓外送效率沒那麼好的兼差外送員沒了工作，消費者負擔的外送費增加，以及外送市場的成長趨緩。

即將上路的《外送專法》保障外送員的薪資，明確規定平台需給外送員每單至少45元收入，換算時薪後不得低於最低工資的1.25倍。另外，過去平台常透過演算法將兩三張單「疊」在一起，第二張單的運費往往被壓得極低，專法明定「疊單必須單單計價」。專法保障了外送員的基本收入，但平台面臨合規成本大增的挑戰，外界評估業者可能會重新調整台灣市場的營運策略，對外送市場是一大衝擊。

沈政男在臉書發文表示，有立委宣傳在《外送專法》火上的貢獻，問題是他們未必完全清楚箇中的經濟衝擊。基本工資的訂定是這樣，要看勞動買家有多少，以及訂到什麼水準。如果訂得太高，買家難以承受，那麼就會提高失業率；尤其已處於充分競爭狀態，工資已由供需決定，訂出下限，會使得下限以下的勞工失業。

他指出，疊單工資的問題出在，疊單其實對平台與外送員都有利，只是目前被平台占掉大半，而不是疊單本身不好。

沈政男說，以外送平台來說，他們屬於寡占式、甚至獨占式勞動買家，目前工資不完全由供需決定，由買家單方訂定，而目前平均工資高於專法下限，絕大部分外送員不會受到影響。

他認為，問題就出在，現在工資少於每單45元以下的外送員，很可能以後就找不到外送工作了，因為外送平台必須多花成本僱用他們。為什麼有人平均工資高，有人低？跟外送工資計算方式可能有關，比如平台會規定外送總量，達到以後有獎金，就能拉高平均工資，而若達不到，當然每單工資就比較低。

至於外送員的基本單趟工資與疊單計價方式訂下去以後，沈政男表示，如果外送員工資成本增加，當然就會反映在平台外送費，而如果需求彈性不那麼僵固，就會導致外送量下降。問題是，外送需求看起來難以取代，因此很可能消費者還是會使用外送平台，而幫忙吸收了外送員工資增加的成本。

沈政男認為，外送員專法施行以後，很可能讓外送效率沒那麼好的兼差外送員沒了工作，消費者負擔的外送費增加，以及外送市場的成長趨緩。

