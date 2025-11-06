外送專法院版可望出爐 3大「定型化契約」成焦點

立法院社會福利及衛生環境委員會6日邀請勞動部、外送工會、商總等代表參與外送員專法公聽會。工會會前邀請各黨團參與。（林良齊攝）

立法院社會福利及衛生環境委員會近日排審外送員專法，繼台灣民眾黨及國民黨後，民進黨也隨即提出法案，勞動部長洪申翰日前備詢時也稱將提出院版草案，立法院今天邀請各界舉辦公聽會。據悉，專法中規劃訂定3個「定型化契約應記載及不得記載事項」分別規範平台與消費者、外送員及店家關係，並將建立透明報酬確保每筆訂單最低工資。勞動部長洪申翰6日受訪時僅稱，會盡快提出。

勞動部於報告中指出，將透過擬訂外送服務契約「定型化契約應記載及不得記載事項」，衡平外送員與外送平台業者間議約能力；保障外送員基本報酬，建立透明及可驗算之報酬計算方式及確保每筆訂單最低工資保障；明確外送平台業者得與外送員終止外送服務契約事由，並應將理由通知外送員及建立獨立處理小組申訴機制，保障外送員之工作權；強化外送平臺業者協助外送員投保職業災害保險責任，並將商業保險入法，保障外送員工作安全。

經濟部則提及，將擬定契約範本，載明外送平台應於與商家的契約條款中納入商品價格、服務及運送金額計算方式、貨款結算與支付方式、爭議處理、契約期間與終止條件及其他有關合作商家權益事項；交通部則將依消費者保護法制定「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」，界定平台業者與消費者雙方權利義務關係。

