外送專法預告 時薪不得低於最低工資1.25倍
[NOWnews今日新聞] 勞動部今（21）日預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，內文明訂每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍及交通部所訂運費，並選較高者作為外送員報酬，保障外送員權益；按照2026年實施最低工資196元計算，至少要達到245元。
勞動部說明，外送平台，2012年來台後服務迅速崛起，更在新冠肺炎後使外送服務迅速普及，更是許多民眾經濟來源，如今已然成為社會運作中，不可或缺之一環。
然而，台灣外送平台產業是由少數大型外送平台業者形成寡占，外送平台業者因擁有資訊、技術與品牌優勢，同時主導外送員派單及報酬計算、消費者之運費及平台使用費、合作商家上架條件及抽成比例等相關事項，使外送員、消費者及合作商家在資訊取得、締約及議價等方向，皆處居於弱勢地位，產生許多爭議。
對此，勞動部提出外送員專法，分為6大重點，分別明確相關部會權責劃、擬定定型化契約範本、雙重機制保障外送員基本報酬、要求訂單資訊透明化，並確保外送員享有離線權、明定契約終止事由並強化申訴救濟制度，確保外送員工作權，以及強化外送工作期間保險保障。
勞動部勞動關係司長王厚偉說明，這次專法明定由勞動部擔任主管機關，後續將與交通部、經濟部等部會共同合作及分工，如擬定定型化契約應記載及不得記載事項或契約範本，就會橫跨經濟部、交通部。
外送員權益方面，平台多次變更報酬計算方式，使得外送員生計缺乏保障，因此明訂每一單必須分開獨立即時計算，且每筆訂單外送服務期間所換算的每小時基本報酬，不得低於《最低工資法》規定每小時最低工資的1.25倍，及交通部所定基本運價所核算的運費，將從兩者取較高者，雙重機制保障基本報酬。
按照2026年實施最低工資196元計算，至少要達到245元。為何如此訂定標準，王厚偉解釋，外送員必須自付機車成本及等單時間成本等，經過計算包含附屬油料、輪胎耗損，車輛折舊等，因此比最低工資多了25%。
最後，針對安全規範方面，這次將平台提供商保義務正式入法，平台業者應確實為外送員加保團體傷害保險、責任保險後，才可以讓外送員上線接單；當遇到天然災害，政府機關宣布停止上班地區也應停止營業，並通知商家及外送員等，以確保外送員安全。
