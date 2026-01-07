「外送專法」三讀落槌！經濟部將訂定外送平台合作契約範本 工會指如何落實才是重點

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

立法院6日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，明定每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整，同時明定平台業者應建立制度供外送員申訴。經濟部亦指出，為保障平臺合作商家權益，將配合《外送員權益保障及外送平臺管理法》訂定外送平臺業者與合作商家外送合作契約範本。全國外送產業工會則指出，後續仍要看子法訂定，執行標準以及如何落實也是關鍵。

經濟部解釋，合作契約範本將明確納入保障商家權益之必要規範，包括要求外送平臺明確揭露其費用收取方式、貨款結算、契約終止與爭議處理機制等，亦要求外送平臺業者應保存與合作商家有關紀錄至少2年，如外送合作契約、合作商家接收訂單及提供商品之時間及內容，以及爭議處理紀錄等。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪認為，透過最低報酬、保險與申訴制度的入法，重新律定平台、外送員之間的權責關係，讓外送產業能回到合理、可預期的制度基礎上，除了保障外送員也是讓整個產業走向健康發展。

全國外送產業工會理事長陳昱安則強調，專法三讀並非終點，而是外送產業改革真正的起點，未來制度是否能真正改善外送員處境，關鍵在於後續子法訂定，執行標準以及如何落實也是關鍵。

經濟部強調，隨著數位經濟蓬勃發展，外送平臺已成為消費者日常生活中重要配送服務，經濟部將協助商家與外送平臺建立透明且公平之合作規範，使雙方互信合作，促進產業穩定成長，並呼籲外送平臺業者在合理利潤範圍內反饋合作商家，與餐飲業者利潤共享。

