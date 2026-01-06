「外送專法」三讀 平台、外送員、商家、消費者權益一文看懂

立法院院會今（6）日三讀通過《外送平台從業人員保障專法》（下稱外送專法），這是台灣外送產業發展以首度以專法形式，明確建立外送員的最低報酬保障、保險制度，以及停權與申訴救濟機制，為長期處於制度灰色地帶的外送工作，補上關鍵的法律拼圖。預計最快於今年８月至９月上路。

勞動部長洪申翰表示，外送平台業者擁有派單、計算報酬及運費、制定契約條款及資訊等優勢權力，導致外送員、消費者、合作商家與外送平臺四方權利義務關係逐漸失衡，這部專法將透過制度化的法律規範重塑產業秩序。

每單45元起跳 每月至少發2次薪資

本次修法最具實質影響的，莫過於確立了「薪資樓地板」。規定外送員每單的基本報酬不得低於最低工資時薪的 1.25 倍，且每筆訂單保障金額不得低於新台幣 45 元。這項標準未來將隨最低工資調升比率逐年公告調整。

此外，為了提升報酬透明度，平台業者被要求每月至少發放 2 次薪資，且必須提供詳細明細，列出計算方式、扣除項目與實領金額。

拒絕黑箱停權！獨立小組納入工會代表

針對外送員最擔心的「無預警停權」與爭議處分，外送專法要求平台建立申訴制度，未來若涉及停權、終止契約或報酬計算爭議，業者必須成立至少3人的「獨立處理小組」，且成員中至少須有一名工會代表，確保審議過程公平、不受平台單方操控。

同時，法案強化了工作自主權。平台業者不得強制排班，也不得因外送員拒絕接單或下線休息而給予不利對待。

強制投保 沒保險不准派單

在職業安全方面，平台業者必須為外送員投保團體傷害險及責任保險，未完成投保前，業者不得使外送員提供服務。同時，若發生重大職災，平台必須在 8 小時內通報勞檢機構，否則將面臨重罰。

天災應變也首度納入規範，當政府宣布天災停班（如颱風假）時，平台業者應立即停止營業並通知合作夥伴，針對新進外送員，業者也必須提供交通安全與食品衛生等必要教育訓練，降低跑單風險。

交通部應訂定消費者定型化契約 平台應保存完整消費紀錄

在消費者部分，明定交通部應訂定消費者定型化契約應記載及不得記載事項，避免外送平臺業者置入免責、模糊責任或限制退費等損害消費者權益之契約條款，使消費契約更公平及合理

此外，要求外送平台業者應保存完整的交易、退費與申訴等紀錄，如發生消費糾紛時，外送平臺業者依法有提供紀錄予行政機關之義務。

經濟部訂定外送合作契約範本 平台應揭露抽成機制

針對合作商家，外送專法明定由經濟部訂定外送合作契約範本，要求外送平臺明確揭露其費用收取及抽成、貨款結算、契約終止與爭議處理機制，避免外送平臺業者單方制定不合理條款。

同樣地，外送平台業者應保存貨款計算、交易往來與爭議處理等相關紀錄，提升金流與營運透明度，以降低外送平臺業者任意扣款或終止合作的風險。

罰鍰最高30萬 最快今年8月上路

專法設立了明確罰則，若平台違反薪資給付規定，處 2 萬至 10 萬元罰鍰；若未依限通報重大職災，最高可處30萬元罰鍰。主管機關應公布違法業者的名稱及負責人，若屆期未改善，將採按次連續處罰。

勞動部表示，外送專法將於總統公布後6個月施行，勞動部在法案施行的過渡期間內，將盡速會同交通部、經濟部等相關部會共同完成施行細則及相關子法的制訂及公告。

外送產業工會理事長陳昱安強調，專法三讀是改革的起點而非終點，未來將持續監督子法訂定與實務落地，避免保障在現場被稀釋或架空。