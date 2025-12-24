外送專法 下週啟動朝野協商

台灣外送產業權益促進聯盟二十四日拜會中國國民黨立法院黨團，表達期盼立法院能於本會期內完成二、三讀。（記者王超群攝）

記者王超群∕台北報導

立法院日前已初審通過《外送專法》草案，台灣外送產業權益促進聯盟二十四日拜會中國國民黨立法院黨團，表達期盼立法院能於本會期內完成二、三讀，盡速建立完善制度，保障外送員勞動權益。

國民黨黨團由社會福利及衛生環境委員會召集委員廖偉翔、黨團書記長羅智強，以及立法委員王育敏、李彥秀、羅庭瑋、許宇甄、洪孟楷等提案委員代表會面。

廖偉翔表示，外送產業已成為台灣重要就業型態之一，但相關制度長期未能跟上產業發展，導致勞動權益保障不足。他指出，身為本會期衛環委員會召集委員，將於下週內盡速召集朝野協商，凝聚共識，全力推動外送專法完成二、三讀，讓制度不再空轉，勞動權益不再等待。

廣告 廣告

廖偉翔指出，外送平台的亮眼業績，來自外送員、合作商家與消費者的共同付出。近期Ｕｂｅｒ執行長公開表示，台灣為該公司全球表現亮眼的市場之一，外送服務規模更名列全球前段班，顯示平台在台灣具高度獲利能力。他強調，推動外送專法的核心，在於建立更公平的商業環境，避免平台將經營風險與成本不對等轉嫁給外送員與商家。

針對外界關切專法是否限制疊單，廖偉翔澄清，草案並未禁止疊單，而是要求平台須保障每一單的最低報酬，避免外送員因演算法設計而承受不合理壓力。他也呼籲外送平台，停止以不透明資訊對外送員、消費者與合作商家造成誤解。

廖偉翔表示，任何產業都不能以創新之名行剝削之實，國民黨黨團已正式接下外送產業權益促進聯盟的訴求，並呼籲朝野共同完成制度改革，回應外送員與社會期待。