外送專法「光速出委員會」惹議 工會發言人會後合照、3小時內遭切割

外送專法在爭議聲中又往前推了一步。立法院社福及衛環委員會4日繼續審查《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，在國民黨召委廖偉翔主導下，採用勞動部修正版本的第5條，確立「每筆訂單時薪不得低於基本工資1.25倍、且每單保障45元」的機制，並於中午前火速通過所有條文，將草案送出委員會。但委員會中一張合照，卻意外引發外送員工會內部路線之爭。

諷刺的是，就在前一天的會議上，勞動部長洪申翰才坦言，預告草案收到許多不同意見，報酬是否連動運價、1.25倍計算基礎等關鍵問題「仍需要仔細思考」，希望委員在關鍵條文上保留空間。如今草案卻在疑慮未完全釐清的情況下，被倉促送出委員會，也讓外界質疑立法程序是否過於急躁。

委員會內合照的陌生人是誰？

更引發話題的是，有外送員社群貼出會議結束當下的合照，只見多名藍營立委在委員會會議室內比讚拍照，手中舉著「保障時薪245元」、「外送、店家、全民三贏」等宣傳牌，身旁還站著台中市外送平台服務產業工會發言人蘇柏豪，一起入鏡自拍。

外界注意到，一般委員會審查時，列席與旁聽人員名單多半有一定程序，這次蘇柏豪不僅出現在會議現場，還在委員座位區與立委合照，引發部分外送員質疑「為什麼有特定工會代表可以進場、還能和委員一起拍勝利照」。目前立法院與相關當事人都尚未對此作出說明。

3小時內被工會「切割」有詭？

戲劇性的是，草案送出委員會不到3小時，全國外送產業工會就在臉書官方粉專貼出黑底白字公告，寫明「【在此通知】蘇柏豪先生已非本會發言人，稍早已請離本會媒體群」，並強調詳情將另行說明。

工會在留言中補充，指稱蘇柏豪近日對外發言「未充分反映多數會員意見」，與工會立場有落差，因此決定取消其發言人身分。這份聲明一出，立即在外送員社團引爆討論，有人直言「工會代表跟委員一起拍照慶祝，卻不是大家想要的版本」，質疑工會內部是否出現路線之爭。

草案沒共識專法怎麼辦？

目前通過的勞動部版本第5條，將外送員每筆訂單基本報酬鎖定在時薪1.25倍、每單45元的雙重保障，但對於是否會推升運價、訂單是否因此縮水、平台會不會縮減服務區域，以及外送員「多勞多得」機制會不會被壓平等關鍵問題，委員會內並未取得真正共識。

產業協會憂心，若成本被迫大幅墊高，平台勢必調整外送費或抽成，衝擊消費者與餐飲小店；全國外送產業工會則批評勞動部把原本的雙軌設計大改成「出軌制」，取消里程公式，恐怕只是「換算方式改一下」，沒有實質加薪；職業工會則一再重申，希望回到「里程＋時間」的透明計價模式。

在多方仍有疑慮、影響評估也尚未充分公開的情況下，外送專法卻已被「光速」送出委員會，現在又爆出工會發言人會後合照、隨即遭切割的爭議。接下來草案將進入黨團協商與院會二讀三讀，外送員專法是否真能走向四方平衡，還是會在政治操作與內部角力下失去正當性，恐怕比原本預期更加難以預測。

