《外送專法》初審引熱議 Uber Eats調查揭示市場與消費者三方憂慮

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／綜合報導

《外送專法》草案日前完成初審，引發外送產業高度關注。Uber Eats 公布一項針對平台消費者、商家合作夥伴與外送合作夥伴的意見調查結果，期盼立法過程能更廣泛納入產業各方聲音，使制度設計在提供必要保障的同時，也能貼近實際市場運作與產業需求。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats 長期主張外送合作夥伴應獲得更完善且適切的保障，並樂見台灣推動外送專法的討論。她強調，外送產業的核心在於多方供需平衡，相關法規若未充分考量外送合作夥伴、商家、消費者與平台的實際運作模式，恐將影響產業的永續發展。

調查結果顯示，目前社會對《外送專法》的討論，被多數利害關係人認為仍不夠充分。僅有11.6%的消費者認為現階段立法討論已充分反映消費者意見，近五成（49.2%）持否定看法；在已知悉專法內容的商家合作夥伴中，超過八成（80.1%）認為現有討論未能反映其立場，外送合作夥伴亦有近半數（47.4%）表達相同疑慮。

在營運面影響方面，超過七成（71.5%）的商家合作夥伴憂心，若專法上路導致成本上升、價格調整，恐進一步造成消費者流失與訂單量下滑，直接衝擊店家生計；其中，近九成（87.8%）商家將「費用增加」視為最主要的風險。消費者端亦有近五成（47.7%）擔心，專法實施後可能影響既有的生活便利性與使用習慣。整體調查結果顯示，市場普遍憂慮外送專法恐改變現行供需結構，甚至導致市場規模萎縮。

針對草案中「訂單」定義可能影響現行「疊單」機制，Uber Eats 指出，疊單制度是結合科技與市場經驗的成果，有助提升外送合作夥伴送單效率、降低消費者成本，並為商家帶來更多訂單。然而，調查顯示，近六成（59.6%）消費者表示，若未來平台因專法限制而降低疊單誘因，導致費用上升或等候時間拉長，將可能減少甚至停止使用外送服務。

Uber Eats 也回顧，早在2023年便已與台灣外送產業權益促進聯盟共同討論《外送專法》框架，並支持合理且明確的法規，促進產業在良性競爭下發展。為協助各界理解立法重點，Uber Eats 亦將草案內容與潛在影響整理成重點懶人包，公布於官方網站，涵蓋「訂單」定義、外送合作夥伴基本報酬、停權與保險機制等關鍵議題，盼促進更理性且全面的社會討論。

此外，亦有餐飲界人士從產業與整體社會結構角度提出不同觀察。該人士指出，單純透過法規強制提高外送人員薪資，未必能實質改善外送人員的長期處境。業者認為，若薪資門檻提高，反而可能吸引更多人投入一個本身缺乏升遷與轉職彈性的工作領域，長期而言恐增加結構性就業問題。

該人士進一步分析，外送產業過去正是因為市場供需變化而自然調整報酬水準，當投入人數增加、競爭加劇，整體收入隨之回歸市場機制。即便法令上路，企業為了生存仍會調整營運模式，最終未必能真正拉高外送人員的實質收入。

該人士強調，與其在既有產業結構中「重新分配」成本，不如思考如何擴大整體市場規模、創造更多元的價值與機會，才是兼顧勞動保障與產業發展的長久之道。

