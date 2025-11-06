「外送專法」大改革運費恐65元起跳！5.7萬網友震撼表態

為了保障外送員的相關權益，立法院將審議「外送員專法」。（示意圖／中時資料照）

外送員成為生活不可或缺的一環，不過相關保障卻處於灰色地帶，為此立法院將審議「外送員專法」，藍、綠、白3黨都表態支持，不過法案還沒上路，已經引發不少熱議甚至爭議。而「Yahoo奇摩新聞」近日也發起網路民調，結果顯示「不會繼續使用外送」占多數。

外送員專法已經延宕近10年，法院社福衛環委員會召委廖偉翔將於今（6）日上午舉行立法院首場「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平台管理法草案」公聽會。

廣告 廣告

廖偉翔昨日表示，本次公聽會針對「外送員身分定位」、「薪資報酬給付」、「平台責任歸屬」、「保險及勞安保障」、「合作商家抽成比例」、「消費者食安及權益保護」、「申訴制度管道」等核心主題進行討論，盼望透過多方意見討論，凝聚立法方向和共識。目前外送員專法已在10月22日完成第1次詢答，將儘速進行相關討論和審議，爭取本會期完成院會三讀，讓外送員的權益不再被忽視。

法院社福衛環委員會召委廖偉翔將於今（6）日上午舉行立法院首場「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」公聽會。（圖／鄭郁蓁攝）

針對該法案，「Yahoo奇摩新聞」發起民調，超過5.7萬人投票，統計11月3日至5日，對《外送員權益保障及外送平台管理法》草案的看法，未來若要求外送報酬每單至少1/3基本工資約65元，運費有可能從65元起跳，有44.2%表示不會繼續使用，會選擇自取或外出用；有13.1%會繼續使用，頻率維持，但也有18.8%會減少使用頻率；不知道或沒意見則占23.9%。

至於是否支持各黨團訂定外送專法以職災保險保障外送員人身安全？有49.9%支持，但希望不要漲外送費；有19.9%支持，且外送費漲價也沒關係；不支持僅占7.1%，而不知道或沒意見占23.7%。

民調顯示，有29.5%認為保障外送員的基本報酬應比照一般勞工，有最低工資保障；有14.8%認為外送員比較辛苦，應高於最低工資；34.8%則沒意見，但擔心成本轉嫁給消費者；還有20.9認為要依照市場機制，若不滿意就換個工作。

在本次調查中，男性占42.0%，女性占58.0%，居住地以北部（北北基／桃竹苗）50.4%最多，其次為南部（雲嘉南與高屏地區）25.5%，再來是中部（中彰投）19.0%，東部（宜花東）和離島（金門、澎湖、連江）偏少，分別為3.9%和1.2%。

年齡方面，以41～45歲最多，占18.4%；36～40歲其次，占17.9%；31～35歲占14.0%。從數據可以看出，年輕到中年族群使用外送的頻率最高。

【看原文連結】