外送專法「牽一髮動全身」 業者籲審慎立法兼顧多方平衡

立法院今（6）日舉行「外送平台管理暨從業人員權益保障法」公聽會，多位業者在會中表示，平台業者並不反對以法治化方式管理外送產業，但關鍵在細節與配套，因為牽涉層面廣、效應複雜，需要充分對話與深入研究，若成本暴漲，導致平台費率調整，外送費會漲、商家利潤被壓縮、消費者被迫買貴、訂單量下降，外送員恐怕反而接不到單。

台灣美國商會交通運輸暨物流委員會主席、Uber Eats公共政策暨政府事務總監馬培治指出，外送產業是「牽一髮動全身」的生態系：消費者追求便宜、快速與高品質服務；外送員希望自由工作、獲得保障與更高報酬；商家盼降低成本、拓展營運範圍；平台則需增加交易量以維持運作。這些關係彼此制衡，一旦平衡被打破，最終會影響到真正付費的消費者。「外送專法不只是勞動議題，更是市場結構與經濟現實的挑戰。」

馬培治指出，目前專法重點在外送員保障與平台管理，但若要提高保障、改變現有平衡，勢必帶來成本外溢效應。公平會所關注的，其實是經濟學層面的現實問題。他建議討論應更理性，邀請經濟學者等第三方參與，避免各說各話。

馬培治認為，制定公共政策必須歷經「意圖設定、議題釐清、法制化、實施檢討與調整」等階段，一旦不適用也會終止。目前外送專法正從議題設定進入法制化階段，許多基本問題尚待釐清，包括政策範圍、保護對象及數據依據等。他舉例，外送員實際送餐期間平均每小時收入約270元，且工作彈性高，上線八小時不接單也不受懲罰，因此立法時需考量不同型態的外送者差異。

台灣數位平台經濟協會理事郭昕宜則表示，目前討論版本多以「勞雇關係」作為核心，忽略外送經濟已是一條連結15萬名外送員、10多萬商家與數百萬消費者的產業鏈。「若成本暴漲，平台勢必調整費率，外送費會漲、商家利潤被壓縮、消費者被迫買貴、訂單量下降，外送員反而接不到單。」

郭昕宜強調，平台業者早已為外送員投保全時段意外險與第三人責任險，每年保費支出達近5億元，保障內容優於多數兼職工作，若再加上重複的勞保與職災保險，將只是制度疊床架屋，卻無助於真正提升外送員保障。

「外送經濟已是民生的一部分，我們不反對保障，但反對沒有基礎的立法。」她說，公平會的專業意見也指出，外送報酬下限未必能保障外送員權益，反而可能犧牲商家與消費者利益，「政策一旦失衡，將沒有人是贏家。」

