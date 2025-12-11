外送專法「禁疊單」？ 工會批平台執行長說謊

外送專法爭議持續發酵，外送平台執行長庫斯洛沙希日前來台受訪時指出，外送專法上路後可能導致外送員無法疊單，進而提高配送成本，最終影響消費者權益。然而，全國外送產業工會理事長陳昱安強烈反駁此說法，表示專法並非禁止疊單，而是要求平台對每筆訂單單獨計算報酬，以保障外送員權益。台灣已成為知名外送平台全球前十大市場，大台北與基隆地區的累積外送趟次更位居全球第二，達紐約市的98.1%，使得外送專法的規範備受各界關注。

外送疊單問題讓不少外送員很困擾。（圖／TVBS）

外送員們對於現行疊單制度感到不滿。一位外送員表示，目前疊單的薪資計算方式讓他們感到困擾，「我們現在可能一張是50塊，然後夾第二張同一個店家會只有30幾塊，所以對我們外送員有點困擾，錢賺得沒有以前多，花的時數要更久。」另一位外送員則透露，「本來一單45元基本的，然後第二單可能變25元，就變成跑兩單只有70塊，甚至有時候我懷疑應該是更低，因為有時候會接到好像兩單只有50、60元的，那代表可能第二單也是更低。」

外送員透露疊單無法拿到每筆訂單薪資。（圖／TVBS）

外送疊單議題再度浮上檯面，源於外送平台執行長庫斯洛沙希於11日來台受訪時表示，外送專法草案規定每筆訂單都視為一次獨立配送，意味著未來外送員無法在同一趟路程中接多張訂單。他認為，一旦不能疊單，將導致配送成本增加，消費者每筆費用可能增加20元。

外送平台執行長表示一旦不能疊單會造成配送成本增加。（圖／TVBS）

對此說法，全國外送產業工會理事長陳昱安提出不同看法。陳昱安表示，外送專法並非禁止疊單，「當平台跟消費者收取三張餐點的費用，三個消費者訂餐有三筆費用，但是不可能只給外送員一筆費用，我們認為這不太合理，所以才會要求每一單做獨立計價的動作。」

外送平台則回應，目前外送專法中規定每筆訂單僅限一個取貨點與一個送達點，在「每筆訂單」的明確定義下，實際上就不會有疊單存在的實益。對於工會抨擊外送平台執行長公開說謊一事，外送平台並未做出回應。

台灣已經成為知名外送平台全球前十大市場，截至今年8月底，大台北與基隆地區累積外送趟次位居全球第二，規模已達第一名紐約市的98.1%。未來外送專法的最終規定將影響廣泛，各方持續關注。

