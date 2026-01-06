《外送專法》通過「禁止疊單」 每單保底45元、平台須幫保團險

Uber Eats對立法院今日三讀通過的《外送員權益保障及外送平台管理法》發出警告，強調新法可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴及消費者產生連帶影響。該法明訂每筆訂單報酬不得低於45元，並要求平台提供訂單時須明確告知預估報酬、取送地點，形同禁止疊單機制。

外送員權益保障及外送平台管理法明訂每筆訂單報酬不得低於四十五元。（圖／資料照片）

去年底Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）訪台期間曾公開表示，若外送專法禁止疊單，消費者每筆訂單恐怕需多付出20元成本。Uber Eats台灣總經理李佳穎也曾透過公開信指出，專法對「疊單」定義的落差，恐怕導致外送效率消失，營運模式可能需要調整。

廣告 廣告

針對專法正式通過，Uber Eats再次回應表達尊重立法流程的立場，但同時強調儘管最終版本可能對各方產生連帶影響，仍將持續與政府及產業各界保持建設性溝通。該公司並指出，希望後續施行細則的討論能深入考量市場運作與產業需求，以平衡多方權益。

Uber Eats承諾將持續以創新且具競爭力的方式，為所有平台使用者提供更可靠、高品質的服務。另一家外送平台foodpanda則表示，對通過內容表達尊重，將陸續啟動各項營運模擬。

foodpanda強調將持續與各方溝通，因應可能的產業變動及市場衝擊，確保消費者、店家夥伴及外送夥伴相關權益，持續提供最優質的服務。

延伸閱讀

他酸「30歲還穿UNIQLO該醒了」！網一面倒反擊 釣出超多名人也在穿

房市面臨重大挑戰！土方清運費暴漲 引發建商停工潮

短波槽三波掠台！輻射冷卻助攻 1/7起「急凍」北部探6度