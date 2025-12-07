「外送專法」進入審議，點外送會變貴嗎？一次看懂多方攻防

「這些，應該都點得到！」用手機隨時點購外送服務已是台灣人的日常，從平台到街口騎士、從小店到消費者已形成一條綿密的產業鏈。目前外送專法正在立院審議，究竟外送會不會變貴、相關的從業人員和店家權益會有什麼影響？平台的責任界線在哪裡？本文帶你一次看懂多方攻防。

外送服務已成為台灣人生活的一部分。從早餐到宵夜、從社區商家到連鎖品牌，外送平台早已深植日常。然而，支撐這個龐大市場的外送員，以及與平台緊密相連的店家與消費者，其權利與義務長期處於模糊地帶。

勞動部已於2025年11 月21日正式預告《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，這是台灣第一部試圖完整規範外送平臺、外送員、消費者與合作商家四方權利義務的專法。草案共28條，預告期僅 7天，現已送入立法院，並自12月3日起進入逐條審查。

這部法案將大幅調整外送市場的運作方式，因此從立委到消基會、甚至平台業者都高度關注其後續走向。

雙軌保障：基本運價、外送員時薪不得低於最低工資

草案內容最受矚目的，是勞動部、交通部與經濟部的三方權責分工。未來三部會將分別制訂平台與外送員、消費者、店家之間的定型化契約範本，以避免平台利用資訊差距訂出不對等條款。報酬制度方面，草案採取「雙軌保障」：每筆訂單不得低於交通部核定的基本運價，同時必須確保外送員接單期間折算的時薪，不得低於最低工資的1.25倍，也就是2026年預估約245元，並以兩者取其高。

在外送員權益的部分，草案要求平台提供完整透明的派單資訊，包括預估報酬、取餐與送達地點，並明定外送員享有離線與拒單權，不得因拒單遭受不利對待。停權部分，平台若要終止契約，必須說明理由並負舉證責任，同時設置由外部專家與工會代表組成的獨立申訴小組。安全保障上，平台需提供團體傷害險與責任險，並負擔外送員的職災保費。根據草案規定，平台違規最重可處50萬元罰鍰，後續仍需依立院審查結果送行政院審議。

外送專法最終會形塑出什麼樣的市場規則？又會如何改變我們每天的外送生活？《遠見》針對消費者、外送員、店家視角，整理出最關鍵的四大問題，帶你一次看懂外送專法的爭議與可能影響。

專法首次替外送員訂出明確的薪酬底線。蘇義傑攝

Q1：外送專法最具爭議的問題是什麼？為何各方立場差這麼多？

外送專法進入立院逐條審查後，最大的爭議不在於「要不要立法」，而是「該怎麼立」。這部法案牽動外送員、平台、消費者與店家四方利益，一旦某一端被強力拉動，整體平衡都可能被打破。

首先，最直接的衝突來自「報酬」與「成本」。專法首次替外送員訂出明確的薪酬底線，但報酬提高代表平台成本同步上升，公平會研究更推估，只要費率調漲5％，就有三成以上的消費者會退出外送市場，可能造成一年高達1.45億筆訂單流失。平台與店家擔心，這些成本最終將以外送費、平台費與餐點價格的方式轉嫁給消費者。

第二個攻防焦點是「停權與申訴制度」。外送員最擔心的，莫過於被演算法錯判、或因不明原因突然失去接單權。然而，平台則憂心，過度僵化的程序會降低管理彈性，甚至可能讓申訴機制被濫用，導致營運效率下降。

第三個被忽略的問題是「資訊不對稱」。消費者每天支付外送費、平台費和調高後的餐點價格，但費用如何拆解、演算法如何計算、平台如何分配成本，外界毫無所悉；店家承擔抽成、行銷與技術費，但因為高度倚賴平台導流，往往缺乏議價能力。消基會多次提醒，若外送專法只處理「平台與外送員」的爭議，卻沒有將消費者與店家納入制度設計，最終可能導致成本全面外溢，而市場卻失去透明度。

最後的爭議在於「契約公平是否能真正落實」。草案雖要求三部會訂定平台、外送員、消費者與店家間的契約範本，但最大問題是——店家端並沒有罰則。只要平台形式上遵守契約內容，就可能用新的名目提高抽成，主管機關也難以介入。對高度倚賴外送的店家而言，這樣的法制恐怕只是形式上的保障，缺乏實質效力。

Q2：我是消費者，以後點外送會變貴嗎？

如果外送是你生活中的日常，小到一杯手搖，大到晚餐的救星，那外送專法的變動，很可能會直接反映在你的荷包上。

此次專法最核心的設計之一，是「提高外送員的最低報酬」。未來接單到完成配送的時段，折算時薪不得低於最低工資的1.25倍，也就是大約245 元的最低保障。這對外送員而言是重大進展，卻也意味著平台成本的上升。

平台產業協會 DEAT 引用公平會研究指出，只要外送平台同步調漲 5％ 費率，就有 34.1％ 的消費者會選擇不再使用外送服務。若依市場規模推估，一年可能會減少 1.45 億筆訂單、蒸發 460 億元產值。如此規模的變動，平台與店家不可能完全吸收。

因此，平台極可能透過「調整外送費」、「提高平台服務費」或「縮減優惠」的方式分攤成本；而店家若面臨更高抽成，也可能提高餐點價格或縮小份量。

換句話說，外送會不會變貴？以現階段的制度架構與產業成本推估，幾乎是必然漲價的。

以現階段的制度架構與產業成本推估，外送幾乎是必然漲價的。蘇義傑攝

Q3：我是外送員，外送專法到底如何影響我？

如果你是外送員，專法的目的，就是替你的「收入穩定性」與「工作權安全」補上一塊制度性的保障。

首先，最直接的是收入。過去平台演算法調整單價，報酬常因時間、地區、供需變化而波動，外送員難以掌握自己的收入結構。專法訂定的最低報酬門檻，等於給你一條「不能低於」的底線，讓每一段配送時間都有最低時薪保障。

其次，是外送員最在意、也最具爭議的「停權」問題。以往平台多以內部規則或演算法判定違規，但標準不透明，常讓外送員在沒有明確理由或救濟途徑的情況下被停止接單。這種停權一旦發生，就直接等於收入中斷。

專法要求平台必須明確化停權事由，並建立獨立申訴機制，讓外送員不再因系統誤判或模糊條款失去工作機會。

最後是安全保障。外送員屬高風險族群，交通事故與職災發生率明顯高於一般行業。專法將要求平台協助投保職災保險，並將商業保險制度化，讓外送員在遇到意外時不再獨自承擔。

總體來說，專法不能把外送員變成「受僱員工」，但它能讓這份倚賴演算法運作的工作，不再充滿不確定與黑箱。

Q4：我是店家，我要怎麼確保我的成本不被吞掉、訂單不被削弱？

如果你是店家，外送專法對你的影響，可能比你想像得要來得更直接。

外送平台既是管道，也是成本。抽成比例、行銷費、技術服務費等項目，時常因平台策略調整而變動；但由於店家高度倚賴平台引流，多半沒有談判空間。

草案雖然要求經濟部訂定「店家與平台的契約範本」，看似是朝向保護店家邁出第一步，但問題在於——契約範本並無罰則，也沒有抽成上限。

平台只要在形式上符合契約內容，就能以「動態費率」、「行銷方案調整」等方式提高抽成。店家若無法吸收，通常只能透過漲價、縮減份量或取消外送優惠來維持營運，不僅壓縮利潤，也可能導致訂單減少。

因此，店家真正需要的是制度上的「透明」與「監督」。不只是保障外送員，而是建立一個不會讓平台以動態費率牽動整個營運結構的「公平競爭環境」。

如何在多方拉鋸之間找到解方，將決定台灣外送市場未來的樣貌。台灣第一部專門規範外送市場的法律，正邁入實質立法攻防的倒數階段。