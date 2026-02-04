外送專法7月上路！每單成本暴增20元恐大漲價

根據內政部主計處最新統計，台灣已正式邁入超高齡社會，每5人就有1位是65歲以上的年長者。面對此一社會結構轉變，Uber與Uber Eats首次結合雙平台，與弘道老人福利基金會啟動「點一份溫暖、送一趟陪伴」年度公益合作計畫。

即日起至2月22日，消費者可於Uber Eats APP輸入優惠序號「送一份溫暖」，外送訂單滿299元即享95折優惠，每筆符合門檻的訂單將同步捐出20元公益資源，捐贈累積上限為100萬元。

Uber Eats台灣營運至今9年，累計完成超過10億趟次外送，北北基桃單量在全球排名第2，僅次於紐約。根據Uber APP平台數據顯示，年長者帳戶最常使用的目的地前3名為住宅、醫療院所與高鐵站，反映長者主要出行需求集中於就醫、返家與跨縣市交通等日常生活場景。

立法院1月通過的《外送員權益保障及外送平台管理法》將於7月中旬正式上路，新法明訂外送員每單保底不得低於45元，同時規範疊單須單單計價。

外送專法聚焦6項重點，包括外送員報酬基本保障、合作商家保障、消費權益把關、強化申訴救濟制度、資訊透明與離線權，以及強化保險保障。平台業者須提供團體傷害險、責任險，並負擔外送員投保職業災害保險之保費。

Uber Eats公關傳媒總經理邱凱迪表示，保守估計外送專法施行後每單成本至少增加20元。關於成本增加是否導致外送費調漲，現階段仍無法給出明確答案，因施行細則尚未公布。依照上路時程推算，施行細則最晚將於3月底前公布。

邱凱迪指出，在目前法規架構下，成本確實造成相當大影響，最終是否調漲外送費或由平台吸收，仍須內部討論確認。

