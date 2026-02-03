外送專法7月上路 Uber Eats推估每單成本增加20元

外送專法通過後， Uber Eats 估算每單成本增加20元。（資料照片）



立法院今年1月通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，明訂外送員每單保底不得少於45元，新法預計今年7月上路。Uber Eats今天（3日）透露，每單成本至少增加20元，至於是否漲外送費或由平台吸收，相關細節仍需討論。

Uber Eats在台灣經營9年，累計完成超過10億趟次訂單，台灣也成為Uber Eats全球前十大市場之一。不過在外送專法通過後，Uber Eats估算每單成本至少提高20元，新法的施行細則預計3月底前會公布，依照目前法規架構確實會增加不少成本，最後由平台吸收或調漲外送費，仍需再研議。不過一旦確認調整外送費，民眾荷包又要縮水了。 （責任編輯：殷偵維）