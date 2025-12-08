外送工會聯合呼籲：儘速通過專法 「這是外送員等待多年的正義」

外送平台在台灣發展多年，如今外送專法已進入關鍵審查階段。（圖為外送員示意圖）。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 外送專法進入關鍵審查階段，全國外送產業工會今（8）日再度發出聯合聲明，明確支持勞動部於12月4日提出的最新版本，並強調這部專法是外送員多年來「最重要、最迫切」的期待，呼籲立法院各黨團儘速完成立法。

聲明表示，最新草案版本首度確立「每筆訂單、一單一計」的制度方向，並納入停權補償、申訴機制、商業保險與職災保險等重大保障，讓外送員在面臨平台停權、外送途中事故或制度不對等時，終於能有法律依循。

在報酬制度部分，草案提出最低單價與最低工資1.25倍連動，被工會視為外送員最基礎的保障，再加上一筆一結的計算方式，更貼近外送員多年訴求。聲明指出，工會理解近期外送員對草案細節的疑慮，但強調將持續監督制度落實，確保保障不是寫在紙上，而是落在每一位外送員身上。

聲明中也提到，外送產業牽涉平台、外送員、餐廳與消費者四方利益，制度推動勢必需要平衡。工會接受現行版本作為制度建立的第一步，並期盼未來透過滾動檢討，平台能提高透明度、以善意面對外送員，不再任意壓低報酬或轉嫁風險，共同建立更健全的產業環境。

聲明強調：「外送員值得一個真正有保障的工作制度，值得穩定的收入、公開透明的規範與被公平對待的尊嚴。」工會也承諾，未來將持續與政府部門、立法院及平台業者溝通，確保專法真正保護每一位在街頭奔走的外送員。

工會聯合聲明在最後鄭重呼籲，所有政黨與立委站在保障基層勞動者的立場，儘速完成外送專法立法。他們指出，這不僅是外送員等待多年的正義，更將是台灣勞動權益保障向前邁進的重要一步。

聯名工會包括：全國外送產業工會、台北市產業總工會、高雄市產業總工會、中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會、台北市網路平台外送員職業工會、新北市機車貨物運送職業工會、基隆市陸上運輸服務人員職業工會、桃園市網路平台外送員職業工會、新竹市平台外送從業人員職業工會、臺中市外送平台服務產業工會、台中市外送人員職業工會、彰化縣網路平台外送員職業工會、嘉義縣外送人員職業工會、南台灣外送產業工會、屏東縣外送平台從業人員職業工會、花蓮外送人員職業工會。

