外送工會聯合聲明 認同勞動部版盼專法儘速立法

（中央社記者張雄風台北8日電）立法院4日初審通過外送員專法草案，但多個外送員工會看法不一。工會今天發布聯合聲明，認同勞動部版本，盼所有政黨、立委，站在保障基層勞動者的立場上，儘速完成專法的立法。

立法院社會福利及衛生環境委員會4日初審通過外送員專法草案，明定每筆訂單報酬不得低於最低工資時薪1.25倍及新台幣45元。多個外送員工會對此看法不一，部分工會認為是重要一步，但也有工會籲再協商。

經過多日溝通，包含全國外送產業工會及多個縣市的外送職業工會今天發布聯合聲明，支持勞動部於4日提出的最新版本，明確確立「每筆訂單、一單一計」的基本原則，也正式納入申訴與停權補償機制、商業保險與職災保險制度，讓外送員在面對停權、意外事故與平台權力不對等時，終於能有可依循的法定保障。

聲明表示，近幾天外送員針對草案細節提出不同疑問與擔憂，工會都已充分聽見，除了堅定支持專法儘速通過之外，工會也會維持一貫捍衛勞動權益的立場，持續監督制度執行，確保所有保障落實於現場，而不是停留在紙面上。

聲明解釋，工會接受現階段版本作為制度建立的第一步，並期待在後續的落實與滾動檢討中，平台能以善意面對第一線外送員，提高透明度，不再任意壓低報酬或轉嫁風險，以共同建構更健全的產業環境，看見平台、外送員、餐廳與消費者四方利益的平衡需求。

聲明指出，外送專法是一個開始，而不是結束，未來工會將持續與政府部門、立法院各黨團以及平台業者對話，確保這部法律能真正保護每一名在街頭奔走的外送夥伴。

聲明強調，外送員值得一個真正有保障的工作制度，值得穩定的收入、公開透明的規範與被公平對待的尊嚴；這是外送員等待多年的正義，也是台灣勞動權益保障的一大進步。（編輯：管中維）1141208