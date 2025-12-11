外送工會譴責Uber執行長公開說謊：刻意誤導社會、製造恐慌 籲專法儘速通過

外送平台在台灣發展多年，如今外送專法已進入關鍵審查階段。（圖為外送員示意圖）。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 全國外送產業工會今（11）日發出嚴正聲明，強烈譴責 Uber 執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）來台期間對《外送專法》的不實發言。工會指出，近日媒體多次出現「外送專法將禁止疊單」的錯誤資訊，今日相關媒體亦重複相關誤解，已對社會造成嚴重誤導。工會強調，《外送專法》從未禁止疊單，平台刻意操作錯誤訊息，是為了阻撓專法審議、維持其剝削外送員的空間。

工會明確澄清，《外送專法》要求的是「每筆訂單必須單獨計算報酬」，核心精神在於避免平台利用疊單壓低外送員薪資。多年來，平台向消費者收取每筆完整費用，卻將兩單、三單甚至更多訂單壓在同一外送員身上，實際給付卻經常不到原本報酬的三分之一，甚至曾出現三單僅 45 元的極端情況，造成外送員長期在低薪高風險環境下工作，也影響消費者與商家的服務品質。

工會指出，爭議的根源並非「疊單效率」本身，而是平台將效率化為壓低人力成本的工具，讓外送員負擔更多配送與風險，卻以極低報酬回應。「只要平台願意為每筆訂單支付應有報酬，疊單完全可以存在，專法也未加以禁止。」工會強調，受到規範的是平台利用制度模糊空間剝削外送員的行為，而非外送產業正常運作。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，Uber 長年將「剝削」包裝成「效率」，卻只給予極低報酬，是嚴重扭曲市場的模式。「外送產業要的是公平，而不是讓平台透過壓低外送員報酬創造表面上的效率。」他指出，《外送專法》要求一筆工作配得上一筆合理報酬，這是最基本的勞動尊嚴。如今平台面對明確規範卻選擇散播恐慌，更凸顯立法的必要性。

工會發言人蘇柏豪則批評平台聲稱「成本上升、消費者每單多付 20 元」的說法，是刻意轉移焦點。平台十多年來持續提高消費者費用、提高商家抽成，但外送員收入卻一路下降。「真正的負向循環，是平台長期壓低報酬造成的，而不是專法。」他指出，外送員收入偏低導致流動率增加，進而造成服務品質下降、商家單量減少，問題來源完全是平台的商業決策。「專法正是為了補起平台造成的漏洞，讓產業回到正常健康的軌道。」

工會最後呼籲社會與媒體回到事實：疊單並未被禁止，只要平台願意合理支付報酬，即可維持效率。真正應該終止的，是平台將成本、風險與壓力全面轉嫁給外送員的行為。工會並再度要求立法院各黨團堅定推動《外送專法》，讓外送產業走向透明、公平、永續，讓外送員長期被忽略的權益得到保障。

