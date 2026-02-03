外送平台做公益！ 點餐輸優惠序號「捐20元等值物資」

民視新聞／綜合報導

根據內政部統計，台灣已經正式進入超高齡社會，代表每五個人，就有一位是65歲以上的長者，如何體諒和照顧老人家，成為一項課題。

就有叫車和外送平台業者，趁著農曆年前，與弘道老人福利基金會合作公益計畫。根據調查，有94%的老人家，營養攝取不足，還有21.4%的人，因為不方便很少出門，造成生活品質不好。因此，業者號召民眾，只要在點餐時輸入優惠序號，達一定消費門檻，平台就會捐出20元等值的資源給基金會。同時，推動「獨居弱勢長輩的關懷計畫」，提供資源，讓他們也能過一個好年。

