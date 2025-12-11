外送平台再以「漲價、掉單」施壓立法？全總：保障勞工不是談判工具

▲外送平台再以「漲價、掉單」施壓立法？中華民國全國總工會：保障勞工不是談判工具，專法上路勢在必行。（圖／中華民國全國總工會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】外送專法初審通過，外送平台以「漲價 5％ 將使訂單蒸發三成」等言論對外放話，企圖以市場恐慌阻礙《外送員權益保障及外送平臺管理法》推進。中華民國全國總工會表示，平台長期以補貼擴大市占，如今面臨正常化成本便將阻力轉嫁給消費者與外送員，這種論述不應成為阻擋勞動保障的理由，強調外送專法並非破壞市場，而是補上平台長年未面對的制度缺口，讓外送服務邁入負責且永續的階段。

外送員真正面臨的問題是長期處於高度風險環境之中，平台卻透過單價制與演算法壓低報酬，迫使外送員以速度換取收入，推動專法目的在於避免平台以疊單壓低所得，要求平台回到合理商業運作，而非依賴外送員的風險補貼來維持獲利。

廣告 廣告

此外，平台勞工分散、難以互相聯繫，傳統罷工形式難以發揮影響力，國外已有以「離線罷工」等新型態爭取權益的方式，國際公約的制定正是為此類工作者補足保障，使平台勞工在高度分散的結構中仍能有團結權與罷工權，而不致因平台經濟特性而被排除在外。

國際勞工組織（ILO）平台經濟勞動公約預計明年通過，全總也全程參與公約相關討論與制定過程，雖然台灣不是聯合國會員國，仍可透過國際工會聯合會（ITUC）規範跨國平台企業，要求其遵守國際標準，除了保障合理報酬，更包含演算法透明、人工審查權、資料存取與更正權、禁止歧視與任意停權等核心原則，這些也是台灣外送員目前欠缺、亟需補強的權益。

全總也提出對於國內外送專法的未來期望，包括：建立平台規則修正計畫反映實際需求、推動外送臨停制度避免不合理罰單、完善外送員薪資計算方式、建立職災標準化申請流程等。

全總呼籲，外送平台應停止以「漲價、掉單」製造恐慌干擾立法程序，工會願意在法案通過後與平台持續對話，前提是平台必須正視其企業責任，而不是僅以效率與獲利為唯一考量，全總將持續為外送員發聲，推動台灣外送產業朝向公平、安全、符合國際標準的未來前進。