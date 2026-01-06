外送平台專法三讀通過 經濟部將訂定商家合作契約範本 籲平台與商家共享經營成果

立法院三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，針對外送員、消費者及合作商家權益建立制度性保障。資料照。廖瑞祥攝。



立法院今（6）三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，針對外送員、消費者及合作商家權益建立制度性保障，並對外送平臺業者納入管理規範，期望在勞動保障與產業發展間取得平衡，促進外送平台產業健康發展。經濟部表示，將配合新法訂定「外送平臺業者與合作商家外送合作契約範本」，明確納入保障商家權益的必要規範。

《外送員權益保障及外送平臺管理法》明定每筆訂單基本報酬，外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元。平台業者則暗示最終版本可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者產生連帶影響，各界關注後續效應。

商家由於平常依賴平台，擔心新法上路後，最容易被調整店家抽成、調整商品價格或提高外送費跟服務費，為強化平台合作商家權益，經濟部表示，將配合新法訂定「外送平臺業者與合作商家外送合作契約範本」，明確納入保障商家權益的必要規範。

經濟部表示，範本重點包括要求外送平臺清楚揭露費用收取方式、貨款結算機制，以及契約終止條件與爭議處理程序，避免資訊不對稱造成商家經營風險。

經濟部呼籲外送平台業者，在合理利潤範圍內回饋合作商家，與餐飲及相關業者共享經營成果，共同打造兼顧勞動保障、商家權益與產業永續的外送生態系。

此外，經濟部也要求外送平臺業者須保存與合作商家相關紀錄至少2年，內容涵蓋外送合作契約、合作商家接收訂單及提供商品的時間與內容，以及爭議處理過程等，以利後續查核與爭議釐清。

經濟部指出，隨著數位經濟快速發展，外送平臺已成為消費者日常生活中不可或缺的配送服務。政府將持續協助商家與外送平臺建立透明、公平的合作機制，提升雙方互信基礎，促進產業穩定成長。

