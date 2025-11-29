外送平台權益保障法週三再審 擬案國會助理自嘲：消費者權益誰來保護？

全國外送產業工會外送平台管理曁從業人員權益保障法日前舉辦公聽會。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

立院衛環委員會週三將續審「外送平台管理暨從業人員權益保障法」草案，盼保障外送員勞工權益。但有參與藍委草案擬寫的國會助理坦言，目前對外送產業立法只討論保障外送員權益，但對使用平台的消費者權益誰來保護？

該國會助理說，目前國內主要外送平台，消費者加入會員就要繳月費，使用平台點餐時還要被加收一筆服務費，若訂單不足一定金額、非1樓，也還要加收運費等費用，連平台向業者抽取約四成費用，也多轉嫁給消費者負擔。

但該國會助理質疑，平台業者在一個訂單中，最多抽取5項服務費用，但不僅提供的實質服務有限，當消費發生爭議時，也多僅要業者或消費者承擔損失，平台業者幾乎一點責任都不用負，好處占盡，非常不合理。

該國會助理表示，目前使用外送平台的消費者最常遇到的問題就是，餐點逾時送達或最後被無故取消問題，但此時平台了不起就直接退費或不扣費用，但對消費者被浪費的等候時間成本與機會成本損失等困擾，卻置若罔聞。

該國會助理說，也正因目前外送平台機制以有利於平台方設計，消費者下訂單後，即便已等候逾平台規範的30分鐘內送達時限，若主動取消訂單，仍舊要付完整費用，最後就是下了訂單等大半天吃不了飯，還被平台收錢。

此外，該國會助理提到，時常還遇到外送餐點內容有短缺、不完整、汙損情形，導致點牛排餐沒有牛排、餛飩冬粉沒有餛飩的尷尬情形，但平台也只是要業者退了牛排或餛飩的錢，讓消費者吃附餐、清麵了事，服務品質堪慮。

該國會助理表示，外送平台本身就規範外送餐點內容與最晚送達時間，這裡應是對消費者的承諾，也是消費者選購誘因，但最後不僅送餐逾時，還可能餐點缺漏，這有無廣告不實問題？更何況餐點若遭汙染，平台也不用負責？

另有國會助理反映，有外送平台在點餐服務選項上，繳月費會員權益反不如非會員，有點感覺吃定會員，其中的管理邏輯也讓人摸不著頭緒；

該國會助理說，還有外送員想要順路多接幾個單子，在接了A消費者外送訂單，又一直加接其他外送案，最後整個送餐時間拉長，變相增加A消費者訂單履約時間成本，對外送食物品質也有影響，消費者權益誰確保？

而參與草擬立法的國會助理說，當前國內主要外送平台，均沒有設投訴專線，消費者要反映問題只能透過APP，但問題是APP多是罐頭回應，很多質疑都沒辦法個案處理，只會制式回應，也有礙消費者權益保障。

該助理建議，外送平台業者既然在單筆服務中收取不斐費用，就應落實服務品質，針對如前述的當前消費問題自訂消費者保障條款，供消費者比較選擇；另外也應設24小時真人接聽客服專線處理消費爭議，細緻處理消費爭議。

該助理直言，平台將所有消費爭議的責任都歸於提供餐點業者或消費者，那要這個平台做什麼？服務在哪？自嘲若平台不改善相關問題，不知在保障外送員權益後，能否也「自力救濟」，另立法規範外送平台營運模式保障消費者？

