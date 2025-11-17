外送平台稽查結果出爐！基隆「人从众牛排」、台南「早安美芝城」驚爆違規

食藥署聯合地方衛生局進行稽查，要求業者符合相關規範。食藥署提供



食藥署今（17）日公布「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案」結果，發現到基隆「人从众厚切牛排」1件紅茶腸桿菌科超標，經複抽驗仍不符食品中微生物衛生標準，開罰3萬元。此外，基隆「川崎拉麵」豬肉原料原產地標示不符規定、台南「早安美芝城」台南西門概念店產品責任保險不符規定，以及台東「六扇門時尚湯鍋」基因改造食品標示不實，全數遭裁罰。

食藥署指出，本次稽查於今年7月1日至9月30日，由中央與地方衛生局會同執行，共查核美食外送平台、合作餐飲業者、雲端廚房及外送服務員等項目，6家外送平台業者，包括UberEats、Foodpanda、Foodomo、CutAway、By The Way及Inline，食品業者登錄、定型化契約及消費者申訴處理流程等項目均符合規定。

然而，在合作餐飲業者及雲端廚房部分，稽查共343家，初查發現主要缺失為從業人員個人物品未專區存放、食品從業人員未依規定體檢、作業場所不潔等；經限期改善後，複查均合格。但在菜單及食品標示查核中，查獲2家業者標示不符規定，包括基隆市川崎拉麵、台東縣六扇門時尚湯鍋。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，六扇門時尚湯鍋將玉米筍標示為非基改，川崎拉麵則是豬肉原料原產地標示不實，違反食品安全衛生管理法第28條，依同法第45條及行政罰法第8條暨第18條規定裁處2萬元。

另查獲早安美芝城台南西門概念店的招牌豬肉堡未依規定投保產品責任險，違反食品安全衛生管理法第13條，依同法第47條規定裁處3萬元。而基隆市的人从众厚切牛排初抽驗檢出腸桿菌科350 CFU/mL，複抽驗檢出腸桿菌科850 CFU/mL（限量標準：10 CFU/mL），衛生標準抽驗不合格，裁處3萬元。

食藥署指出，食品業者倘標示不實，涉違反食安法第28條第1項規定，可依同法第45條第1項處4萬元以上400萬元以下罰鍰；如屬「食品業者投保產品責任保險」公告應投保之食品業者，倘經查獲未投保產品責任保險，則可依食安法第13條暨第47條第5款處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

