外送平台稽查 知名平價牛排店紅茶腸桿菌科超標
（中央社記者陳婕翎台北17日電）食藥署今天公布美食外送平台稽查執行結果，名單出現多家知名餐廳，其中基隆市知名平價牛排店紅茶初抽驗檢出腸桿菌科超標，複驗數據不減反增，遭衛生局裁處新台幣3萬元。
衛生福利部食品藥物管理署今年7月1日至9月30日會同地方政府衛生局執行「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案」，在美食外送平台業者部分，共稽查6家，於食品業者登錄、定型化契約及消費者申訴處理流程等查核項目均符合規定。
針對美食外送平台合作餐飲業者及雲端廚房業者，共計稽查343家，共抽驗349件成品檢驗食品中微生物衛生標準及12件米麵濕製品檢驗邦克列酸，其中1件紅茶複抽驗仍不符食品中微生物衛生標準，由所轄衛生局依法裁處3萬元。
食藥署北區管理中心主任劉芳銘今天接受媒體聯訪說明，這家紅茶抽驗不合格的業者是基隆市人从众厚切牛排，初抽驗檢出腸桿菌科350CFU/mL，複抽驗檢出腸桿菌科850CFU/mL，皆超過限量標準10CFU/mL。
劉芳銘表示，同樣來自基隆市的川崎拉麵被發現豬肉原料原產地標示不實，違反食品安全衛生管理法第28條 ，依同法第45條及行政罰法第8條暨第18條規定裁處2萬元。採取行政罰法，主因是衛生局考量業者財力不足或初犯，將原本的罰金4萬元減半處分。
劉芳銘說，花蓮縣的花蓮邊城滇味也在不合格名單，鳳梨香茶初抽驗檢出腸桿菌科360CFU/mL，超過限量標準10CFU/mL，複抽時業者已停售該產品，無產品可供複抽驗，轄管衛生局將不定期前往稽查及抽驗。
劉芳銘表示，台南市早安美芝城台南西門概念店則是未依規定投保產品責任險，違反食品安全衛生管理法第13條，依同法第47條規定裁處3萬元。台東縣六扇門時尚湯鍋玉米筍基因改造資訊標示不符，違反食品安全衛生管理法第28條，依同法第45條規定裁處4萬元。（編輯：管中維）1141117
