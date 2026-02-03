中央社

外送平台與弘道合作 點餐捐款助長者 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

平台Uber與Uber Eats攜手弘道老人福利基金會啟動「點一份溫暖、送一趟陪伴」年度公益合作計畫，3日在台北舉行記者會，Uber Eats台灣總經理李佳穎（左）、弘道基金會執行長李若綺（左2）邀請志工及外送員分享照護經驗，號召全台用戶透過平台點餐讓關懷送到每一位需要支持的年長者。

中央社記者裴禛攝 115年2月3日

