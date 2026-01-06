外送成本轉嫁 消基會：消費者是最大輸家

台灣外送產業權益促進聯盟指出，外送員專法為長期處於制度灰色地帶的外送工作，補上關鍵的法律拼圖。記者林澔一／攝影

「不可能全部要店家自己吸收吧？」桃園市府附近的麵食館業者說，外送平台抽成外送總價三成，外送專法上路後，增加的成本應由平台業者內控調整，若要店家全部吸收，勢必轉嫁給消費者。消基會董事長鄧惟中指出，消費者是修法過程中最大的輸家，影響最大的將是那些不得不依賴外送的銀髮與弱勢族群。

鄧惟中說，此一專法是勞動部的法，主旨是保護勞工的權益，對消費者的保障「無法太期待」。外送平台並非國營事業或公益單位，自然會把保障外送員權益所衍生的成本轉嫁到消費者身上。

鄧惟中指出，有法律專家分享，德國提出保護外送員權益的專法後，外送平台為了規避法律成本，紛紛成立人力仲介公司聘僱外送員，將相關勞權責任統統轉移給人力仲介公司，外送員慘遭欠薪卻求助無門，法律的善意反而重傷了外送員。他表示，消基會持續關注此一現象造成的民怨和糾紛。

常與辦公室同事湊團購點飲料的上班族簡小姐表示，有辦會員加上達到一定金額就可以減免費用，希望專法上路能帶給外送員保障，至於費用問題，有需要或該用的時候還是會用，跟同事多人訂單能降低使用成本。

台中市漢口路的蘭州拉麵專賣店說，餐點定價是公開的，若外送費用提高，對店家影響不大，但消費者若不願意出更高的價格，就會減少下單；目前法令還沒實施，得等上路後，才能看出有何影響。

經常使用外送平台的陳先生說，修法後確實是能保障外送員，但相對地平台收費服務也會上漲，畢竟現在使用外送就比店內價貴，不過，也因為有保底，外送員棄單的狀況可能會減少。

