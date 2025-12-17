外送接到「陪吃晶華酒店Buffet」訂單 一票人喊羨慕
一名外送員近日接單時，遇到一張很神奇的訂單，因為下單的人沒有要請外送員幫忙送東西，反而還請外送員一起去吃晶華酒店的Buffet，讓外送員驚呼「無奇不有」，下單的人也現身證實第1名外送員轉單後，第2名外送員把單子接下來了，兩人就這樣結伴去吃Buffet，讓網友們喊羨慕。
一名外送員近日在臉書「Lalamove北部快送討論區」分享自己收到的訂單，只見訂單上沒有任何東西需要拿取，但下單人在備註寫上「今晚6pm，晶華酒店柏麗廳吃飯，我有兩張餐券，愛吃Buffet的人再接此單，此單是自助餐吃到飽」。
原PO看完後傻眼說「真的無奇不有」，並透露因為還在忙的關係，他沒有接下該張訂單，而是選擇把訂單轉回系統，隨機派送給下一位外送員；文章曝光後引起討論，不少網友也分享「曾經代表建設公司參加婚宴，一樣是拉拉的單子」、「看過有單子備註要找女司機唱歌的」、「這是免費嗎？好神奇的單子」、「接到這單也太爽了吧」、「不知道是不是詐騙，大家要小心」。
引起討論後，一名網友現身曬出訂單圖片，證實該張訂單是他下的，並透露免費餐券來得太突然，家人、女友剛好都有事，他才會靈機一動，邀請外送員跟他一起去用餐，第1位外送員轉單後，第2位接到單子的外送員剛好有空，兩人因此結伴去享用美食，「第二接的男司機跟我去吃了，還是個當爸爸的」。
