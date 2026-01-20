外送撥款剩2成！店家嘆「到底在幹嘛」 過來人急勸1事別做：定期去檢查

近日有店家分享被美食外送平台抽成、扣款，其他網友則發現是被「偷開廣告」了。（示意圖，資料照）

越來越多消費者習慣透過美食外送平台訂餐，但也有許多業者則是因為高昂的抽成而猶豫是否在外送平台上架。近日有一名甜點業者分享自己的外送撥款明細，總銷售額達3,715元，但各項費用扣掉之後，只能領到750元——這甚至還不算食材成本，業者感嘆「我到底在幹嘛？」其他網友則發現有魔鬼藏在細節裡。

綜合媒體報導，近日一家甜點店在社群平台Threads發文分享Uber Eats的撥款金額，他們從本月6日到15日，共計有14筆訂單，總銷售金額3,715元，扣掉Uber Eats優食費用1,190元、廣告費用1,275元、雜項500元後，共計撥款750元，約為銷售額的2成，店家無奈表示「我到底在幹嘛？」

貼文一出引發熱議，有人直呼這根本形同做身體健康的，因為賺的都給別人了，也有苦主分享，過去和朋友開了飯卷店，結果外送平台的利潤可憐到連便當都吃不起，扣完一切後1條飯卷淨利剩1塊錢。

魔鬼藏在細節裡！ 網指：被偷開廣告了

但同時也有人發現，原po店家被扣最多是的是廣告項目，指出平台會自己幫店家打開廣告，有網友說自己曾經發現被開廣告後趕快關掉止損，結果後來有一次沒發現，賺了1萬多就只拿到1千初。其他網友也高聲疾呼「不要下廣告」很重要，強調要定期去檢查是否被偷開廣告，原po店家也回應表示他們就是被偷開了，根本不知道有廣告，其他店家也紛紛表示自己有過慘痛經驗。

不過也有網友分享因應措施，表示平台的廣告通常只會問要停多久，時間到了、忘了就會自己重開，只要把廣告費用設定上限為1元，就不用怕被偷開。

