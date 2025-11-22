外送時薪下限最低工資1.25倍 工會籲勿轉嫁消費者
（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部外送員專法草案明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍等，外送員工會今天表示可接受，也強調這比平台號稱外送員平均時薪低，不應再轉嫁消費者。
保障外送平台業者與外送員、消費者、合作商家間的四方權利義務，勞動部昨天預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，針對外送員報酬明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍及交通部所訂運費，並選較高者作為外送員報酬。
若以明年最低工資時薪新台幣196元來計算，外送時薪不得低於245元。全國外送產業工會發言人蘇柏豪今天接受媒體聯訪表示，勞動部所訂定這個金額「蠻可以接受的」。
蘇柏豪說，若以平台自行公告的外送員收入來看，平台稱外送員每小時平均有270元至290元收入，以明年來說，勞動部外送員專法將245元訂為下限，這應不至於影響到消費者權益，若平台藉此轉嫁消費者，就可合理懷疑平台是刻意塑造風向造成恐慌。
對於台灣數位平台經濟協會指立法之後可能造成5萬多名外送員被迫退出市場，蘇柏豪也說，平台多次公開說外送員的平均時薪為270元至290元，如果專法只是保障245元這個數字，「為什麼會造成他們的營運成本上漲」，平台若不對消費者調漲價格，又怎會造成外送員失業，可能還能擴大外送員的進用。
全國外送產業工會理事長陳昱安表示，平台7月15日時已有調整平台費跟外送費，然而外送員薪資並沒有往上提升，所以外送員薪資跟消費者費用其實並沒有掛鉤。
陳昱安也說，雖然可接受這金額，但當初工會版本其實訂為最低時薪的1.5倍，因為包含德國等其他一樣是用最低時薪保障的國家等，大約都是1.5倍。
勞動部昨天預告的外送員專法也要求，平台業者應確實為外送員加保團體傷害保險、責任保險後，才可以讓外送員上線接單，且外送員自行辦理職災保險加保，也可檢具收據向平台申請自行投保的保費。
陳昱安說，外送員工作過程中容易碰到車禍風險，現狀為外送員的勞保、健保、職業災害保險、第三人責任險等都是外送員自己去投保，如果要求平台業者負擔職災險，外送員的成本能略微下降一點。（編輯：李亨山）1141122
其他人也在看
中信盃黑豹旗》徐少樺是周思齊光復小學弟！ 最快飆145公里想拚旅外
2025年第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今天上演16強賽事，由大溪高中以5比0完封莊敬高職，大溪高中徐少樺主投5局無失分，表現優異，尤其他老家在光復，就讀光復國小，是前中信兄弟球星周思齊的學弟。TSNA ・ 1 天前
全台首創移動式水果清洗系統亮相 採後30分鐘出貨啟動產地後處理革命
由農業部指導、國立高雄科技大學與創美工業股份有限公司研發的「貨櫃式多功能微氣泡水果即時清洗系統」今日正式對外發表。這是全臺第一套能直接開進果園、現場啟動的行動化清洗設備，能在採收後 30 分鐘內完成清洗、乾燥、分級與包裝流程，被視為台灣水果後處理解決方案的一項重大突破。品觀點 ・ 22 小時前
外送專法草案明定外送員時薪 不得低於最低工資1.25倍
勞動部21日預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，首度用法律規範外送平台、外送員、消費者、跟商家4方關係，包括保障外送員離線權、薪酬計算等權利義務關係，外送平台如果違規，最高可罰50萬，草案預告期7天，將蒐集各界意見，再送行政院審議。公視新聞網 ・ 18 小時前
男遭詐轉帳至「金融卡雲支付」法官審理後判帳戶所有人無罪
鍾姓男子被控受詐騙集團成員指示，先於去年11月間某日先下載行動支付APP後再透過手機門號申請「金融卡雲支付」卡片，開卡成功後提供資料給詐團。蘇姓男子不久以台灣行動支付APP轉帳3萬元至鍾男帳戶，之後蘇男向鍾男提告，苗栗地院法官審理後，認為透過該方式轉帳無需OTP方式驗證，且鍾男開通「金融卡雲支付」功自由時報 ・ 1 天前
勞動部公布外送員專法草案 明定每單時薪不得低於最低工資1.25倍
勞動部今天正式公布外送員專法草案，總計28條、涵蓋六大重點，包含明定每一訂單外送期間換算時薪後，不得低於最低工資時薪1.25倍及交通部所訂運費，將在兩者間取較高者作為外送員報酬，保障外送員權益，另也要求平台派單時須即時明確告知訂單資訊，讓外送員可自行評估是否接單，且不得因外送員拒單或下線而有不利對待等。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
陳駿季：廚餘養豬政策下週更明確
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部長陳駿季今天說，農業部過往政策是「原則禁止（廚餘養豬）」，符合特定條件才可經地方政府發再利用許可准養，這次聽到許多業者聲音，大概下週會有更明確廚餘養豬政策。中央社 ・ 1 天前
周休三日掀話題…民眾提案連署過關 勞部須在12月7日前回應
台灣長工時名列世界前段班，近期又有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，亦即周休三日，且連署過...聯合新聞網 ・ 8 小時前
馬太鞍堰塞湖光復災後 民團啟動聖誕送暖
（中央社記者吳欣紜台北22日電）馬太鞍堰塞湖溢流造成花蓮縣光復地區嚴重傷亡，民間團體投入中長期救助，今天啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會與聖誕禮物方式，將關懷帶到光復。中央社 ・ 22 小時前
中日緊張時刻 挺日！衛福部公告福島5縣食品即日全面解禁
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 為了日本首相高市早苗的「台灣有事」論，中國與日本近期關係緊張，甚至封殺日本海產，此刻，台灣卻是時隔14年後，全面解禁福島5縣食品，食藥署今（21）日正式公告解除禁令，不再需要逐批查驗、也不再需要出示產地證明及輻射檢測報告的「雙證」制度，全面恢復常態管理。公告即起生效。 解禁福島食品，衛福部早有動作，食藥署今年8月29...匯流新聞網 ・ 1 天前
田野調查結合日語教學 大葉大學應日系國際移動師資
大葉大學應用日語學系邀請日本奈良教育大學榮譽教授岩本廣美蒞校，展開為期四天的「國際移動師資」教學活動。課程由應用日語學系助理教授謝君慈精心規劃，結合一年級的「初級日語讀本與文法」、三年級的「高級日語讀本與文法」與「中日筆譯技巧」課程，透過日語教學與校園田野調查相互結合，展現應日系長期耕耘跨領域學習與實作導向的教育特色。在課程中，岩本教授引導學生以小組方式進行主題探索，並親手發放校園地圖，帶領學生實際走入校園進行觀察及資料收集。學生需將觀察到的位置與資訊標示於地圖，回到教室後再共同整理、分析並繪製大型主題地圖，並以日文整理主題特點、優勢及可能的改善方向。最後，學生以日文進行成果統整與口頭發表，完整體驗「觀察—紀錄—討論—表達」的跨域學習歷程。活動中，學生的表現亮眼，三年級學 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
文化部人權藝術生活節即起至12/14 景美紀念園區登場
文化部國家人權博物館第6屆「人權藝術生活節」以「未竟之路：聲生不息的迴音」為主題，自即日起至12月14日，在新北市新店區的白色恐怖景美紀念園區登場。系列活動今（22）日開幕，文化部政務次長王時思指出，文化本身就是一種基本人權，文化部盼藉由多元藝術創作打造連結歷史記憶的交流平台，系列活動均為免費索票參自由時報 ・ 23 小時前
外送員專法草案 保障最低報酬、提供保險
勞動部昨預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，其中報酬部分明定每單外送期間，換算時薪不得低於最低工資時薪一點二五倍...聯合新聞網 ・ 1 天前
95％縣市推動教育AI 教育部中小學生成式AI學習應用手冊年底出爐
AI時代來臨，黃昆輝教授教育基金會今（22）日舉辦「大AI時代的中小學教育革新：課程、教學與評量」政策研討會，基金會和台中教育大學校長郭伯臣、教授李政軒合作研究指出，約95％縣市已推動教育AI，其中約89％縣市認同有助於提升學習成效，95％縣市在學習扶助導入教育AI，94％認為有幫助。自由時報 ・ 22 小時前
第十一屆喜瑞爾盃國小桌球邀請賽熱力登場
2025 年喜瑞爾盃國小桌球邀請賽於11月22日在梧棲國中如火如荼展開！今年的賽事由福壽實業股份有限公司與台中市教育局再度攜手舉辦，從規畫到執行延續了「推動基層教育、落實永續行動」的精神，吸引來自全台各地的小選手參賽。多位地方民意代表、教育單位及學校代表親臨會場，與滿場的選手與家長一同見證充滿熱血的競技時刻。多年不間斷投入福壽以永續精神推動體育教育扎根自創辦以來，喜瑞爾盃桌球賽始終秉持「讓每位孩子都能安心運動、自由成長」的理念。如今已邁入第十一屆，福壽實業每年斥資數十萬元籌組比賽、更新器材、完善場地配置，以實質的投入強化賽事品質，確保所有參賽的小選手都能在公平、安全的環境中競技。多年來的穩定支持，讓喜瑞爾盃桌球賽從地方比賽逐步擴展成深具代表性的公益賽事，成功拉近城市與偏鄉的資源差距，也讓更多熱愛運動的孩子獲得展現自我的舞台。福壽相信，透過企業持續性的投入，能讓體育教育在基層真正扎根，並在孩子心中種下自信、健康與勇敢追夢的力量。以體育縮短資源差距穩定投入支持孩子勇敢追夢福壽實業長期關注兒童健康與基層教育問題，相信「運動是建立自信與韌性的最佳途徑」。透過公益體育賽事，讓不同縣市、不同資源背台灣好新聞 ・ 20 小時前
農試所130週年 陳駿季：公私協力拓國際高端市場
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部農業試驗所今天舉辦130週年所慶活動，農業部長陳駿季表示，將更重視公私協力，期盼加快將試驗成果落實到產業，試驗單位也要透過國際產業合作交流，讓農產品開拓國外高端市場。中央社 ・ 23 小時前
路線減少108條！公路客運營收暴跌 公會爭合理成本調13%、司機加薪5千
國光客運近日再傳欠薪，讓外界再度關注公路客運市場狀況。但其實今年1月到9月公路客運載客人數較疫情前衰退37.41%、營收...聯合新聞網 ・ 21 小時前
2026誰戰桃園?何志偉.王義川被點名 鄭文燦駁回鍋
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導2026桃園市長之戰，綠營派誰出戰張善政備受矚目，除了被點名的王世堅、蔡其昌等"奇兵"，王義川、總統府副秘書長何志偉都是熱門人選，今（22號）何志偉參加青年營，大談桃園交通塞車問題，而王義川則舉辦桃園青山繪畫比賽，還傳出鄭文燦也有意回鍋，不過遭子弟兵否認傳聞。民視 ・ 16 小時前
外送專法預告 時薪不得低於最低工資1.25倍
[NOWnews今日新聞]勞動部今（21）日預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，內文明訂每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍及交通部所訂運費，並選較高者作為外送員報酬，保障外送...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
勞動部外送員權益草案預告 明年最低時薪245元！
勞動部昨(21)日預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，外送員最關注的報酬制度在草案中取得突破。未來每筆訂單報酬不得低於交通部核算的基本運價，且換算為每小時後，薪資不得低於最低工資的1.25倍，...華視 ・ 1 天前
外送員專法草案出爐 時薪不得低於最低工資1.25倍
（中央社記者吳欣紜台北21日電）勞動部外送員專法草案今天出爐，明定每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍及交通部所訂運費，並選較高者作為外送員報酬，保障外送員權益。中央社 ・ 1 天前