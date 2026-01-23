外送標榜燒肉7oz！ 客取餐控「差很大」 業者：後續再溝通

台北市 / 綜合報導

有民眾在外送平台點了餐飲集團的餐盒，餐點送到手後卻發現，份量跟照片相差不少，讓當事民眾相當不能接受，直接到餐廳要求秤重，店員起初不太願意，直到民眾揚言報警才拿出磅秤測量，果然相差很多要求賠償；對此店家回應，1個餐盒份量短少，可能是疏忽，但6份同時短少從未發生，目前已經擬定後續處理方式，要跟消費者溝通。

翻開便當充滿肉香味，知名餐飲集團推出肉食主義者最愛的大份肉量便當，民眾想 嘗 鮮點了外送，打開還沒「大吃一頓」，就先「大吃一驚」。網友分享把飯挖掉，只剩少少幾片肉在盒子內，放在透明蓋子上更明顯，貼文寫下：商品明確標榜總肉重7OZ，結果送來實品長這樣，光看就覺得完全不足重，但因為辦公室沒有秤，我也不確定到底有多少落差。

收到當下立刻打電話到餐廳反映，店員竟然回覆，實際品項跟圖片本來就有落差，直接帶著餐盒到店內，要求店員拿秤來秤重，本來還不太願意，揚言要報警提告詐欺，店員才拿秤出來，結果一秤肉量竟然只有65公克，比標榜的7OZ，少了整整約3分之2，當事民眾(經變音處理)說：「其實當時我就想說，是不是肉被蓋在那個貼底下，才看起來這麼少，就開啟之後就發現說不是，是本來就真的這麼少這樣子。」

當事民眾補充，第一次訂購這個品項，因為看到外送平台上有折扣，心動跟同事揪團，沒想到會發生這樣的狀況，當事民眾(經變音處理)說：「其實上面還有那個，放可樂當那個標準就是證明，然後有可樂跟肉品加在一起，所以就證明說他的重量，大概就是65克左右這樣子。」

我們實際到業者這裡，買了同一款便當實測，首先是電子秤，大約是248公克，8.75盎司，傳統磅秤是250公克，8.82盎司，相差2公克左右，超出店家標榜的7OZ，198公克。究竟什麼原因產生誤差，目前沒有定論，但消保官教戰，一定要錄影保護自己。

台北市消保官陳盈全說：「如未獲業者妥處，那建議消費者，可向各縣市提出消費申訴。」當事業者則回應，事發是100天前，店經理立刻全額退費，並提出補償方案，也改善內場流程，但在100天後，客人再次要求補償，並堅持6客1598元的套餐，但1個餐盒份量短少，可能是疏忽但6份同時短少是從未發生，目前已經擬定後續處理方式，要跟消費者溝通，希望能化解雙方誤會。

