「外送機密」42秒消失在監視器死角 林楚茵批黃國昌說謊

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對民眾黨立委黃國昌涉嫌攜出機密文件一事，民進黨立委林楚茵今（21）日表示，黃國昌一向高喊公開透明、動輒要求他人說清楚、講明白，但當黃本人捲入「外送機密」爭議時，卻反而出現說詞不實的情況，令人無法接受。

林楚茵指出，民進黨立委陳培瑜調閱相關監視器畫面後，已戳破黃國昌的說法。她說，黃國昌對外宣稱，攜帶機密文件離開會議室時間「不到30秒」，但實際畫面顯示，文件攜出時間長達1分15秒，其中更有42秒完全不在監視器拍攝範圍內。

林楚茵強調，她於當日出席該場機密會議，清楚文件張數與內容敏感性，「42秒已足夠用手機拍下所有機密資料」。她說，依法規定，國家機密文件連1秒鐘都不可以離開會議室，黃國昌卻有一段時間消失在監視器死角，究竟在做什麼，必須向社會說清楚。

林楚茵也質疑，立法院長韓國瑜與秘書長周萬來處理此案的方式，僅允許委員查看監視器畫面，卻不准複製留存，形同聯手遮掩事實。她反問，是否擔心畫面公開後，黃國昌「外送機密」的真相被全民看見，質疑韓國瑜是否涉及包庇洩密行為。

照片來源：林楚茵辦公室

