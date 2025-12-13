外送箱裡不是咖啡、工廠量產不是產品 中檢連破毒網抄15億K他命

〔記者許國楨／台中報導〕台中地檢署温雅惠、陳東泰兩位檢察官，接連指揮偵破兩起重大毒品案件，從街頭販售到製毒源頭一路追查，一舉瓦解販製一條龍集團，並提前銷燬市值高達15億元、重達1公噸以上的K他命，因成效顯著，近日雙雙獲行政院頒發第13波安居緝毒專案有功人員獎表揚。

中檢指出，温雅惠檢察官指揮台中市刑大，鎖定一個以通訊軟體Telegram聯繫、暱稱「ucc專業職人咖啡vip」的販毒組織，該集團分工細膩，從規則制定、文案行銷、帳務管理到貨品配送一應俱全，甚至利用外送箱掩護毒品運送，企圖混入日常生活中規避查緝。

專案小組收網後，查扣依托咪酯煙彈218個、大麻製品、K他命、毒品咖啡包及依托咪酯原油，現場還起出改造手槍、子彈與50萬餘元不法所得，成功阻斷槍毒合流的危險鏈條。

陳東泰檢察官則從源頭出擊，指揮警方先在台中太平區破獲一處毒品工廠，接著循線追查至彰化線西鄉，當場逮捕製毒師在內共5人，查扣K他命高達1756公斤，各式製毒設備與不法所得，由於扣案毒品數量驚人，檢方依法啟動提前程序，讓大批毒品尚未流入市面就被徹底銷毀。

中檢強調，該署緝毒同仁已連續五度榮獲安居緝毒有功人員殊榮，本次獲選案件，一為深入社區打擊一條龍販毒集團，一為強力溯源橫掃毒品製造源頭，透過對毒品銷售端與來源端之策略性、精準打擊，貫徹政府毒品零容忍堅定立場。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

