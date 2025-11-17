外送美食出包！4家不合格共罰12萬 這店「紅茶」腸桿菌超標85倍
美食外送平台興起，食藥署今日公布「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案」，餐飲業者及雲端廚房業者共計稽查343家，有4家違規，包括基隆市人从众厚切牛排和川崎拉麵、台南市早安美芝城台南西門概念店，以及台東縣六扇門時尚湯鍋，共計裁處12萬元。
食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，針對美食外送平台合作餐飲業者及雲端廚房業者，共計稽查343家，查核相關菜單及食品標示，查獲2家業者標示不符規定，另查獲1家業者未投保產品責任保險，由所轄衛生局依法裁處共計新臺幣9萬元。
2家標示不符規定業者，分別為基隆市川崎拉麵及台東縣六扇門時尚湯鍋。前者因豬肉原料原產地標示不實，違反食品安全衛生管理法第28條，基於業者初犯或財力不足，依同法45條及行政罰法裁處2萬元；後者因玉米筍基因改造資訊標示不符，依同法開罰4萬元。
至於未投保產品責任保險的是早安美芝城台南西門概念店，違反食品安全衛生管理法第13條，依規定裁處3萬元。
食藥署指出，本次專案抽驗349件成品，檢驗食品中微生物衛生標準及12件米麵濕製品檢驗邦克列酸。其中，基隆市人从众厚切牛排的「紅茶」初抽驗檢出腸桿菌科350 CFU／mL，超過限量標準10 CFU／mL，複抽驗檢出850 CFU／mL、超標85倍，由所轄衛生局依法裁處新臺幣3萬元。
另，花蓮縣花蓮邊成滇味的鳳梨香茶抽抽驗檢出腸桿菌科超標（360 CFU／mL），複抽時業者已停售該產品，衛生局將不定期前往稽查及抽驗；其餘359件皆符合規定。
此外，美食外送平台業者共稽查6家，均符合規定；美食外送平台外送服務員部分，共查核133位外送服務員運送作業衛生情形，查核結果均符合食品良好衛生規範(GHP)準則規定。GHP初查主要缺失有從業人員個人物品未專區存放、食品從業人員未依規定體檢、作業場所不潔等，經所轄衛生局限期改正後，皆複查合格。
食藥署指出，食品業者倘標示不實，涉違反食安法第28條第1項規定，可依同法第45條第1項處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；如屬「食品業者投保產品責任保險」公告應投保之食品業者，倘經查獲未投保產品責任保險，則可依食安法第13條暨第47條第5款處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
