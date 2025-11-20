外送美食最愛點鍋貼 備註欄常見「謝謝您」

不只百貨公司有週年慶，外送平台也舉辦週慶活動。Uber Eats歡慶在台營運滿9年，特別設置網站推出「點9秒賺優惠」互動遊戲，獲勝就能拿到優惠序號，同時進行抽獎活動，將送出日本雙人來回機票兌換券。foodpanda強打限時活動「一萬元加碼」，訂購全聯、大全聯商品有機會獲得萬元優惠券。全聯小時達則祭出夜貓優惠，每單額外享84折好康。

Uber Eats在台營運滿9週年，今(20)日公布全台外送美食排行榜，最受歡迎前3名為「鍋貼」、「薯條」與「雞塊」，與去(2024)年「火鍋」、「粥品」、「功夫麵」完全不同。備註欄中最常見到的詞為「謝謝您/你」，展現台灣消費者的禮貌文化；第2名則是「不要蔥」，總數超過「不要香菜」和「不要洋蔥」，顯示民眾對蔥花「又愛又恨」。

為慶祝9歲生日，Uber Eats設立專屬活動網站，會員上站參與「點9秒賺優惠」遊戲，有機會獲得專屬優惠序號，每次點單輸入「9小聲點」就能參加抽獎，每累積完成9筆訂單送1次抽獎機會，獎項包括Uber One 會員 180 天免費試用、日本鳥取縣雙人來回機票兌換券、虹夕諾雅谷關住宿兌換券或iPhone 17 Pro手機，Uber One會員完成遊戲關卡額外再抽「365次早餐滿額優惠」。

foodpanda搭上萬元商機，即日起至11月30日舉行「foodpanda一萬元加碼活動」，訂購全聯福利中心或大全聯指定分店商品，滿足「下單滿10筆生鮮雜貨」、「每筆都達800元」、「累積消費金額滿1萬元」等3大條件，達標的前30名消費者可以在12月12日得到官方發送的萬元優惠券。

全聯福利中心自有外送服務「小時達」開設深夜食堂，即日起於六大都會區新增5家24小時服務門市，包含桃園國際店、新竹城北店、台中市政店、台南林森店與苓雅中正一店。12月12日前於指定時段提供「夜貓專屬優惠」，只要在晚上10點至隔日上午8點下單，單筆滿600元折價100元，相當於每單都打84折。

