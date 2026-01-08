外送聯盟反批慣老闆 壓榨勞工

立法院三讀通過外送專法，明定每單外送員至少45元，消基會等團體憂心專法會讓運價上漲、損害消費者權益，台灣外送產業權益促進聯盟則批評，消基會把矛頭對準外送員，無異於與資方聯手壓榨勞工。（本報資料照片）

立法院三讀通過外送專法，明定每單外送員至少45元，消基會等團體憂心專法會讓運價上漲、損害消費者權益，台灣外送產業權益促進聯盟則批評，消基會把矛頭對準外送員，無異於與資方聯手壓榨勞工，標準的「慣老闆」心態。消基會強調，政府修法保障外送員權益感到樂觀其成，但平台成本勢必會被轉嫁，由消費者承擔。

全國外送產業工會理事長陳昱安說，外送員的權益長期遭到嚴重剝削。在平台演算法的冷血控制以及無底線的砍薪政策下，外送夥伴為了維持基本收入，被迫在有限時間內多接訂單、衍生交通與職災風險。消基會是在保護消費者，還是選擇與平台站在一起，成為壓榨外送員的共犯？

廣告 廣告

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明強調，消費者與外送員不應是對立面，真正的亂源在於平台不受控的收費機制。桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎則表示，外送專法爭取的報酬水準，遠低於平台業者對外宣稱的時薪數字，扣除必要成本後，外送員所得仍相當有限。

台灣外送產業權益促進聯盟指出，消基會應立即停止錯置立場的發言，重新回到公益團體應有的位置。外送專法不是為任何人「加薪」，而是為一個長期失衡、以人命與風險換取便利的產業補上最基本的安全底線。

消基會董事長鄧惟中強調，消基會並不反對政府透過修法保障外送員權益，甚至感到樂觀其成，但必須正視的是，政府不可能要求平台只能維持「合理」利潤，那在平台限制增加、又需兼顧營收成長的前提下，成本勢必會被轉嫁，那「羊毛出在羊身上」，往往就是消費者成為承擔的一方。