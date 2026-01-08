外送薪資保障誰扛，點餐變貴了？她爆吃個碗糕加價50%：台灣就不規範抽成

據台灣數位平台經濟協會（DEAT）統計，台灣外送市場年訂單量超過4.2億筆，立法院會6日三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，外送員薪資方面，明定每筆訂單基本報酬，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於45元，薪資每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整。新法過關後，消費者也關注外送平台是否將「漲價」因應，國民黨台北市議員游淑慧7日在臉書點出，大家樂見外送員權益獲得保障，但被剝兩次皮的消費者也需要被關心。

游淑慧指出，立法院通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，明定每單外送期間換算時薪保障，但除了外送員權益外，消費者除了要付外送費，餐點還要被加價35%到50%；消費者付配送費聘僱外送員協助送餐，對店家來說等同消費者自行取餐，並沒有增加店家成本，然而外送平台上的餐點價格，就是比店內價高，如她就曾吃過被加價50%的碗糕，直到某天自己到店裡才發現「加很大。」

美英立法規範抽成上限 游淑慧：平台持續轉嫁消費者

游淑慧說，消費者找了幫忙拿餐要付多3、4成的餐費，是因為平台跟店家抽成，店家就轉嫁到消費者身上，最賺的一樣是平台，但最倒霉的始終是消費者。她對比，美國已有針對平台抽成的相關規範，部分地區在2020–2021年間立法，直接對第三方外送平台抽成收費訂立上限，如對餐廳收取的佣金與其他服務費上限等；英國則有「Digital Markets, Competition and Consumer Act 2024」要求收費透明，禁止隱性或後加費，當中就有包括外送平台。​

游淑慧進一步說，反觀台灣一直都沒有注意到對平台收費的規範，此刻雖然立法保障外送員薪資，但未來平台為了自己的獲利，難保不會提高消費者的收費或加重特約餐廳的抽成。她擔憂，強勢且幾乎獨占的外送平台，為要保障原本的豐厚獲利，最後所有的成本勢必會轉嫁給消費者身上，為此她已多次呼籲，同時合理規範外送平台的各項收費及抽成，才能也同時保護餐廳業者和消費者。

