外送調查！ 台灣人最愛點鍋貼 備註常寫「謝謝您」

台灣人最常點的外送美食，就是鍋貼。（圖／東森新聞）





不只網購，現代人的生活也離不開外送，有外送平台也做了調查，發現台灣人最常點的外送美食，就是鍋貼，緊接著是薯條、還有雞塊。而在最常見的備註留言也有做調查，前三名分別是謝謝你、不要蔥、不要香菜，來看看你喜歡點的有沒有上榜。

現在不少高中生都愛點外送，外送平台也調查，發現女中外送量是男校的1.5倍，10月起開放外送的中山女高，平台調查發現，全台高中外送訂單排名前3名，分別為北一女中、基隆女中、嘉義高中，尤其高中段考前一周，訂單會飆升兩成。

而台灣人最愛點的外送美食，則是鍋貼奪冠，學生喜愛的則是手搖、速食等等，北部走「身材管理」，中部喜歡「邪惡美食」，南部最愛「當地小吃」，東部與離島展現「意外驚喜」。另外台灣人在點餐上，也很有禮貌，謝謝您成為最常出現的備註留言，客製化需求中，不要蔥、不要香菜、不要洋蔥，都很常出現，也讓一票人全笑翻，直呼真的很台灣。

