外送費又要漲了？外送專法過關「每單恐漲20元」網：真的點不下去了

當外送費加上服務費，超過手中便當的四分之一時，你還點得下去嗎？隨著立法院 6 日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，這場看似守護勞權的變革，背後隱藏的卻是消費者的荷包保衛戰。在全台年訂單量高達 4.27 億筆的依賴下，這部專法將如何衝擊你的午餐預算？

【外送費漲價危機：每一單都變貴了？】

此次《外送員權益保障及外送平台管理法》的核心之一，是為了保障外送員收入，規定每單報酬不得低於 45 元且禁止隨意疊單。雖然立意良善，但業者也隨即發出預警，若平台無法自行消化新增的營運成本，極大機率會轉嫁給消費者。

更有業者直言，一旦取消「疊單」機制（「疊單」或稱「併單」，是指外送員在送餐路程中，同時接取並運送多個不同訂單的餐點），消費者每單可能得多付 20 元。對於習慣獨自點餐的小資族來說，現在「外送費」加「服務費」動輒 50、60 元，未來若再調漲，點一份 150 元的餐點，總額可能直接飆破 200 元，等於四分之一的錢都在付運費，讓不少民眾直呼：「以後真的只能自己走路去買。」

【外送員失業隱憂：想吃卻沒人送？】

除了漲價，另一個衝擊是「服務穩定度」。根據平台業者估算，只要運費漲幅達 5%，就可能有 34% 的客群因不堪負荷而選擇流失。訂單量的銳減，將連帶導致全台 15 萬名外送員中，約有5 萬人面臨失業。

對消費者而言，這不只是外送員生計問題，更意味著尖峰時段的「外送荒」。當外送員人數大幅減少，你點餐的等待時間可能從 30 分鐘變成 1 小時，或是經常出現「附近無外送員」的窘境。原本圖個方便的外送服務，未來可能變得既昂貴又難等。

【專法三讀通過：便利生活的轉折點】

回歸專法內容，其宗旨是為了讓平台、外送員與消費者三方關係更健康，包含確立基本報酬、保障保險權益及申訴機制等。然而，在保障勞權的同時，如何不讓消費者成為最後的「買單者」，成了政府與業者接下來半年的最大難題。

目前專法預計於半年後正式施行。在法規與荷包的拉鋸戰中，台灣外送市場的黃金便利時代是否會就此畫下句點？消費者都在看，平台業者與政府能否在成本轉嫁與勞權保障之間，找到那個不讓大家「吃不消」的平衡點。

