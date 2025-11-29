外送費恐高到不合理！消基會揪專法漏洞 平台能以新名目提高抽成

【記者莊偉祺／台北報導】外送員專法草案出爐，但消基會指出，雖外送員收入提高，卻恐出現消費者付費總金額高到不合理的情況！因無法有效防止平台單方面修改條款，或是透過新名目提高抽成比例等。

勞動部日前提出外送員專法草案，但消基會指出，若外送專法僅保障外送員與平台間的權利義務，卻沒有針對業者與消費者間的「費用分攤與資訊揭露」提出更完整的制度，雖外送員收入提高，卻恐出現消費者付費總金額高到不合理的情況，更不利整體市場長期發展。

廣告 廣告

消基會舉例，依據目前外送專法草案，日後平台若以「動態調整費率」、「特別行銷方案」等名義提高抽成，只要形式上無違背契約範本，便難有實際制裁工具。

同時，店家在高度依賴外送情況下，往往處於談判劣勢，只能被迫接受較高抽成。因次，店家若要維持營運，就有可能選擇「調高菜單價格」、「縮減份量」或「限制外送優惠」等方式，結果將導致由消費者負擔更高成本。

此外，現行外送專法草案只要求經濟部訂定契約範本，並未對不遵循者有實際罰則，將無法有效防止平台單方面修改條款，或是透過新名目提高抽成比例。

消基會對此建議，外送員專法草案可比照電信和客運，須明定建立「費率審議機制」，成員得包含平台業者代表、外送員代表、餐飲與店家代表、消費者保護團體代表及專家學者等領域。

「外送專法上路在即 呼籲納入費率審議與資訊揭露機制，兼顧外送員、平台、店家與消費者四方權益」記者會。消基會提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

本周新錶｜大力水手上球道 RESERVOIR逆跳設計幽默化作高球節奏

黃明志有看嗎？法師渡亡魂「謝侑芯 妳來了嗎？」法會影片曝光

台北新板希爾頓以「巨型迪斯可球」閃耀耶誕城 Sparkling Stay平日4538元起

