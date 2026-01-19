外送費456元！「西門町滷味送桃園」外送員擺拍已送達「全進肚」下場慘

記者羅欣怡／桃園報導

一名外送員「私吞」滷味被告。（示意圖／PIXABAY）

桃園彭姓外送員，去年（2025）大年初三接下委託，得從西門町取回滷味後送回八德區，整筆訂單外送費用就要456元，加上滷味近千元。但彭男領到滷味後，卻僅在委託人社區樓下拍照，佯裝「已送達」的假象，接著就把滷味帶回家享用。委託人等餐點等到一肚子氣，事後發現彭男「帶餐落跑」，憤而提告報警。桃園地院審理後，依業務侵占罪判彭男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，並須返還滷味費用。

判決書指出，外送員彭男去年（2025）大年初三接到委託，要到西門町萬國滷味取餐，這趟取餐之路漫長，騎車單趟就要52分鐘，再加上回程近2個小時，彭男取餐之後，約晚間10時26分返回委託人的社區。彭男將滷味拍照後回傳，佯裝已送達的假象，拍完照就把整包滷味帶走自行享用。

委託人在社區遍尋不著滷味，調閱社區監視器，發現彭男拍照後直接離去，餐點未曾交付，立即向警方報案。警方調閱監視器後，發現彭男真的就只有拿整包滷味「擺拍」，拍完照整包拎回家享用。彭男坦承犯行，全案移送檢方偵辦並起訴。

法官指出，彭男係執行外送業務之人，利用工作機會持有他人財物卻據為己有，行為應屬業務侵占罪，較原先檢方起訴的普通侵占罪為重，因此變更法條加重處刑。

法官認為，彭男侵害顧客財產權益，行為實屬不當；雖於偵查中認罪，但至今未與被害人達成和解，也未賠償損失。綜合其家庭狀況、素行及犯罪動機等情節，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元；該筆訂單餐點價格為540元，由於單趟騎乘距離超過20公里，外送費高達456元，整筆訂單總金額達996元，命其返還滷味費用，以示懲戒。

