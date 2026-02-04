外送費6元中千萬發票！11-12月期千萬特別獎17張全公開

財政部公布114年11－12月期統一發票千萬元特別獎中獎清冊，共有17張發票中獎，其中最低消費金額僅6元，為新北市林口區優食台灣股份有限公司（Uber Eats）開立的外送費發票，而最高金額則為台北市內湖區好市多（COSTCO）內湖分公司的5913元消費。

根據財政部賦稅署公布的中獎清冊，17張特別獎中獎發票分布全台各地，從北到南皆有中獎紀錄。北部地區包括基隆市中華電信開立的173元通話費發票、台北市好市多5913元物品發票、新北市淡水區全家便利商店49元食品發票、新北市樹林區秀泰廣場500元食品發票、新北市林口區Uber Eats的6元外送費發票，以及桃園市龜山區Gogoro的11元服務費發票。

另外還有，桃園市觀音區在7-11花49元食品發票、新竹市東區7-11花59元食品發票、台中市東區全聯福利中心607元食品發票、台中市南區紅茶老爹55元飲品發票，以及台中市南屯區7-11的23元食品發票。

南部地區的中獎發票則有台南市新化區全暘生活用品五金百貨159元飲品發票、高雄市前金區小北百貨45元食品發票、高雄市苓雅區大遠百（AROSA COFFEE）111元飲品發票、高雄市鼓山區全家便利商店183元食品發票、高雄市三民區中油加油站90元汽油發票，以及高雄市左營區旺來昌９９元物品發票。

從中獎清冊可見，便利商店為中獎發票的主要來源，7-11和全家便利商店各有３張發票中獎。而從消費類型來看，食品及飲品類消費是中獎大宗，共有１１張發票屬於此類消費。

值得注意的是，中獎金額從最低6元到最高5913元不等，顯示不論消費金額大小，都有機會中得千萬大獎。其中，Uber Eats的６元外送費發票成為本期最低金額中獎發票，而Gogoro的11元服務費發票則為第二低金額。

財政部賦稅署提醒，114年11－12月期統一發票領獎期限至115年5月5日止，請中獎民眾把握時間前往指定地點兌獎，以免錯過領獎時機。特別獎中獎號碼為97023797，獎金為新台幣1000萬元。

114年11、12月發票中獎號碼。（圖／中天新聞製表）

