外送運價公式再預告 最快115年2月實施

交通部17日再次預告修正「汽車運輸業客貨運運價準則」與「汽車運輸業管理規則」，明定機車外送適用的運價公式，法規預告期為60天，最快明年2月完成。（本報資料照片）

外送運價再闖關！繼去年修法不了了之，交通部昨日再次預告修正「汽車運輸業客貨運運價準則」與「汽車運輸業管理規則」，明定機車外送適用的運價公式，法規預告期為60天，最快明年2月完成。交通部表示，通過後即可啟動五方協商，討論各地區實際運價；外界擔憂外送費將明顯上漲，官員表示尚無確切數字。

目前國內約有15萬人從事外送業，交通部去年10月首次預告外送運價修法，因爭議大延遲至今，過去1年不斷與相關團體溝通。交通部說明，過去貨運業的運價是以「延噸公里」方式計算，適用於貨車運送，但不符合機車外送實際情況，因此這次修正，特別針對機車外送訂出獨立的計算架構。

廣告 廣告

機車外送的「每單公里基本運價」，為「每車公里合理成本ｘ（1＋合理經營報酬率）／平均每車公里接單數」，必要時得於運費外收取等待費、樓層費、夜間加成費、春節加成費等。

交通部公共運輸及監理司司長胡迪琦指出，這次公告僅針對「公式」本身，說明計算結構與參數，並非直接訂出價格，過去有「每單60元」等說法為外送員自行推算，目前尚未進入具體定價階段。

胡迪琦說，公式確立後，將由公路局啟動五方協商，邀集中央政府、地方政府、平台業者、外送員工會及消費者團體共同討論，視不同生活圈訂定各地運價。

目前政策原則為「有上限、無下限」，政府僅設定最高可收費標準，業者仍可依市場機制提供折扣或免運優惠。胡迪琦強調，運價公式僅供勞動部討論薪資時參考，並不等於外送員的實際收入，後者仍涉及平台對商家的上架費與抽成等多重成本結構。

交通部表示，上次公告後各界意見分歧，因此這次重新預告，程序更為嚴謹，確保外送運價制定過程公開透明，並讓各方充分參與，建立兼顧消費者權益與外送員勞動保障的合理制度。