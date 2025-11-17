外送運價公式草案出爐！可加收等待費、樓層費 夜間、春節加成費也入列

為確保外送產業費率透明化並建立合理成本結構，交通部近日再度預告修正《汽車運輸業管理規則》及《汽車運輸業客貨運運價準則》草案，明訂機車外送平台的運價上限計算公式。

外送運價準則一年後捲土重來

去年10月交通部曾預告修正相關草案，希望訂定合理的外送運價準則，但遭到外界反彈，交通部暫緩修法，時隔一年後，交通部再度捲土重來。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示，傳統汽車貨運業者多以貨車承運，並採用「延噸公里」方式計算運價，此方式不符合現行以外送機車為主要運具的短程、小量派送需求，因此，特別針對針對全國約15萬名外送員，增訂了機車外送業適用的獨立運價公式。

運假必要時可加計等待費、樓層費

根據草案內容，機車外送業者的「每單公里基本運價」計算公式為：每車公里合理成本×（1＋合理經營報酬率）/平均每車公里接單數，此基本運價涵蓋了起程費及續程費。

其中，每車公里合理成本的計算項目涵蓋了燃料、輪胎、車輛折舊、行車人員薪資、業務費用、管理費用及稅捐費用等多項成本項目。

值得注意的是，草案明訂在運費以外，未來必要時得加計等待費、樓層費、夜間加成費及春節加成費等其他費用。

胡迪琦強調，這次訂定的運價是「上限價」，業者可收取的運費不可超過此上限，原則是「有上限、無下限」，業者仍可依市場機制提供折扣或免運優惠。

未來一單60元起跳？交通部澄清

至於外界盛傳未來可能「一單60元起跳」，胡迪琦澄清，是外送員自行試算的結果，本次公告僅針對公式結構，實際運價數字仍未確定。

交通部表示，業者未來訂定運費必須在核定的運價範圍內，報請公路主管機關備查，同時，業者必須公開揭示運費，並保存資料至少兩年；若運送目的地變更導致運費異動，也必須即時揭露新金額，確保費率透明化。

此外，考量各地區特性與營運成本的差異，機車貨運運價將採「因地制宜」原則，未來將由地方同業公會及相關工會共同擬訂運價，並由中央核定，而區域的劃分，不以縣市邊界為準，而是以「生活圈」來討論北中南東各地區的運價參數。

本次草案預告期為60天，若順利通過法制程序，預計最快明年2月完成。屆時，公路局將啟動五方協商，邀集消費者團體、中央政府、地方政府、外送平台業者以及外送員工會代表，共同討論與確定各地的實際運價細節。