外送運價公式草案出爐 必要時可收等待費樓層費

（中央社記者余曉涵台北17日電）交通部今天預告外送合理運價準則，明訂每單公里基本運價＝每車公里合理成本×（1＋合理經營報酬率）/平均每車公里接單數，若有必要，可加收等待費、樓層費等其他費用。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦向媒體表示，運價訂定的是「上限價」，是業者可以收的最高運價，但可以透過打折、優惠或者免運等提供服務，預計最快明年2月就可以通過並啟動協商機制。

因應外送平台興起，交通部今天再度預告修正「汽車運輸業管理規則」第108條之1，及「汽車運輸業客貨運運價準則」第8條之1、第8條之2草案。

去年交通部曾經預告修正相關草案，希望訂定外送運價準則，但遭到外界反彈，尤其徵求各界意見時因太過倉促，引發外界爭議，交通部暫緩修法，這次則是修正相關內容後，再度對外預告修正相關草案。

根據草案規劃，貨運業者以機車承運外送平台運送業務，其基本運價的計算公式為每單公里基本運價＝每車公里合理成本×（1＋合理經營報酬率）/平均每車

公里接單數。

草案指出，每單運費包含起程費及續程費，應依所訂定的每單公里基本運價，按運送距離計算，必要時，於運費以外得加計等待費、樓層費、夜間加成費及春節加成費等其他費用。

每車公里合理成本項目包括燃料、附屬油料、輪胎、車輛折舊、修車材料、行車人員薪資、行車附支、修車員工薪資、修車附支、業務員工薪資、業務費用、各項設備折舊、管理員工薪資、管理費用、財稅費用、稅捐費用等計算項目，同業公會及相關工會可依實際需求，選擇適合項目計算機車貨運基本運價。

胡迪琦表示，未來相關法令通過後，將會按照這個公式執行外送的運價，公路局也將會啟動「五方協商」，包括消費者、平台業者、外送員工會、消費者團體，以及中央與地方政府代表來討論運價。

胡迪琦指出，過去貨運業的運價計算是用「延噸公里」的方式，但不符合機車外送的需要，因此才會訂定外送運價相關公式，去年討論後因各界有意見，因此這次是與外送員團體、消費者團體等數個組織再討論，取得外界共識重新預告。

至於基本運價價格，胡迪琦說，這次公告是針對公式本身，實際運價還沒有確定，外界所說的一單60元起跳是自行試算的結果，要等到公式確定後，才會啟動五方協商，依照北中南東不同區域訂出各地的基本運價。（編輯：管中維）1141117