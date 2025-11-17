外送運價捲土重來！公式草案出爐「每單60元起？」 交通部：都還沒談

外送運價公式草案出爐，另可加計樓層費、等待費。資料照。廖瑞祥攝



交通部去年預告修法明定機車外送運費，因引發爭議暫緩。時隔一年，交通部今（11/17）再預告，公式為「每車公里合理成本×（1＋合理經營報酬率）/平均每車公里接單數」。是否為每單60元起？交通部表示，那是外送員試算，實際費用待5方協商後才會訂出。

交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦說，貨運業者目前「延噸公里」計算運價，但不符合機車外送的需要，因此針對機車外送重新檢討運價公式。

根據草案內容，機車外送的每單公里基本運價為「每車公里合理成本×（1＋合理經營報酬率）/平均每車公里接單數」，包含起程費及續程費，必要時，於運費以外得加計等待費、樓層費、夜間加成費及春節加成費等其他費用。

草案預告期為60天，預估最快明年2月完成法制作業、確定公式後，會邀請消費者代表（消基會）、平台業者、外送員工會、交通部、地方政府等5方討論實際運價，並依北中南東訂出分區基本運價。

胡迪琦指出，預告只針對公式，一單60元起跳是外送員自行試算，目前實際運價都還沒有談。

