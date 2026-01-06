外送運價最快春節後討論 公路局拚115年上路

（中央社記者黃巧雯台北6日電）立法院今天三讀通過「外送員權益保障及外送平臺管理法」，外界關注外送運價準則訂定時程，公路局表示，最快農曆春節後展開討論，力拚今年上路。

因應外送平台興起，交通部曾在113年預告修法，希望訂定外送運價準則，但遭到外界反彈而暫緩；去年再度預告修正「汽車運輸業管理規則」及「汽車運輸業客貨運運價準則」。

根據草案規劃，貨運業者以機車承運外送平台運送業務，其基本運價的計算公式，為每單公里基本運價＝每車公里合理成本×（1＋合理經營報酬率）/平均每車公里接單數。

每單運費包含起程費及續程費，應依所訂定的每單公里基本運價，按運送距離計算；必要時，於運費以外得加計等待費、樓層費、夜間加成費、春節加成費等其他費用。

立法院今天三讀通過「外送員權益保障及外送平臺管理法」，針對外送員、消費者及合作商家權益建立專法規範。至於攸關消費者須支付多少運費的外送運價準則草案，公路局長林福山接受媒體聯訪時表示，外送運價準則草案預告期至1月16日，後續將循法制程序完成、修正發布，預計最快在過完農曆年後邀集各方展開討論。

林福山解釋，外送專法是針對外送員薪資和權益保障，未來外送員的待遇可能與最低工資相關；而外送運價準則涉及平台向消費者收受運送服務費用，研擬訂定上限，但業者仍可提供免運等優惠。

此外，林福山指出，運價訂定涉及多項參數與成本資料，還牽涉到業界須提供的相關資料，待彙整後，將與外送平台、相關公會先就大方向進行討論，再做細項處理，「一定需要一點時間，因為是第一次，前置作業大家可能要更費心去討論完之後，後面要處理起來才會比較快。」

林福山舉例，包括要依縣市劃分或採類似計程車共同營業區概念分區訂定運價，都是待討論的課題；但外送運價準則將力拚今年完成並上路。（編輯：吳素柔）1150106