外送運價過年後細部討論 公路局拚今年上路

攸關外送員薪資保障權益的外送專法今三讀通過，另關乎消費者付出運費的外送運價準則草案仍在預告期。交通部公路局表示，預計今年過年後與各方展開運價細部討論，例如如何分地區等，新制運價力拚今年上路。

交通部113年10月首度預告外送運價修法，因定義不明確等爭議延遲，過去1年來持續與相關團體溝通，並於114年11月二度預告修正「汽車運輸業客貨運運價準則」與「汽車運輸業管理規則」，明定機車外送適用的運價公式。

草案中規畫，機車外送的「每單公里基本運價」，為「每車公里合理成本ｘ（1＋合理經營報酬率）／平均每車公里接單數」，必要時得於運費外收取等待費、樓層費、夜間加成費、春節加成費等。

針對運價準則進度，公路局長林福山指出，去年11月中旬已預告運價準則修正草案，預告期60天，結束後循法制程序完成修正發布，才會啟動與各方的運價討論。他強調，討論前一定要先發布法規，且外送專法也三讀了，準則中有些規定就得循著專法脈絡去討論，「最快過完年後，會開始和各方討論」。

林福山說，整體運價裡的參數非常多，前置作業需搜集相關參數的成本資料，也關乎業界資料的提供，要先完整彙整，初步想法還是要先和外送平台、工會等一起討論，再做細項處理，所以運價訂定一定需要時間，因是第一次，前置作業要更費心，後續作業才會比較快。

林福山表示，新制運價上路時間還未定，像如何分區都需要討論，一定要力拚今年上路。

林福山補充，外送專法是保障外送員薪資與權益，平台與外送員間的關係是看外送專法，而消費者與平台間的收費關係則會看運價準則，過去委員會在審查時，運價公式就已經和專法脫鉤，未來運價是定出「上限」，也就是運送貨物所向消費者收受的報酬，會依平台營運策略定出運費，不過即便有運價上限，現行有些外送平台也有提供免運費。

