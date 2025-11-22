外送運費恐暴增？每爬1樓加收5元 DEAT警告：產業蒸發460億

外送平台專法與新版運費規劃正引發各界關注，這項旨在保障外送員權益的政策可能帶來連鎖反應。勞動部已預告外送員專法草案，規定每單獨立計酬且換算時薪不得低於245元；同時交通部也研擬新版運費，包含樓層費與等待費。台灣數位平台經濟協會提出警告，若未經充分評估就倉促實施，恐導致3成以上消費者退訂，使5萬名外送員失去工作機會，產業蒸發460億元產值。

外送專法攸關三方權益，引發討論。（圖／TVBS資料照）

勞動部的外送員專法草案內容明確規定外送員報酬必須每單獨立計算，換算後時薪不得低於245元，平台需幫外送員投保，停班停課時也必須停業。與此同時，交通部正在研擬新版運費計算方式，包括每爬一層樓加收5元的樓層費，以及等待3分鐘收取10元的等待費。

廣告 廣告

消費者對於可能增加的外送費用反應不一。有民眾表示，雖然支持維護勞工權益並留下優質外送員，但運費若上漲，他們叫外送的頻率確實會減少。也有民眾認為，既然選擇叫外送是因為懶得出門，就應該付出相應的費用。

外送專法希望能保障外送員權益，像是工時、報酬都是重點討論議題。（圖／TVBS資料照）

根據勞動部和交通部推行內容試算，以距離TVBS新聞部1.2公里的餐廳為例，假日外送服務費為24元，若加上10樓的樓層費50元及等待費10元，光是外送服務費就達84元。未來隨著時薪調整，基本外送服務費可能將近100元起跳，這還不包含餐點費用。

外送員對此政策看法不一。有外送員提到現在賺的錢越來越少，但認為消費者想叫外送時仍會叫。外送員工會則表示，雖然限制增加會影響訂單量，但外送員人數減少反而能提升整體服務素質與品質。

台灣數位平台經濟協會示警專法應審慎評估，否則會對產業帶來相當大的衝擊。（圖／台灣數位平台經濟協會）

台灣數位平台經濟協會常務理事強調，如果兩大平台僅漲價5%，就會有3成4的消費者退訂。若法案未經充分評估就倉促上路，訂單可能減少1.45億單，蒸發460億元產值，導致5萬名外送員失去收入來源。該理事呼籲政府延長公開資訊的法案諮詢時間，避免原本保護外送員的政策反而造成傷害。

在萬物齊漲的當前經濟環境下，新法牽動外送員、平台業者及消費者三方權益，如何在其間取得平衡成為一大挑戰，消費者可能因此更加謹慎下單。

更多 TVBS 報導

「長榮空服猝逝」調查出爐 勞動部：涉違勞基法

芬普尼蛋流入新北 售4600顆 消費者恐吃下肚

果汁三杯750元！ 當晚竟變660元 客：比股票誇張 業者澄清

寵物電動車爭議延燒！ 議員、業者隔空互槓開撕

